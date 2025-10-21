Bogoljub Karić se u slobodno vrijeme šeta, pa je doživio da ga trojica Rusa prepoznaju i uslikaju zbog čega ih je častio
Bogoljub Karić ponovo je privukao pažnju javnosti, ovoga puta tokom ležerne šetnje centrom Beograda.
Neočekivana scena dogodila se juče u srcu prestonice u Knez Mihailovoj ulici kada su ga trojica mladića iz Rusije prepoznala i zamolila za fotografiju, na šta je Karić srdačno pristao, ali uslijedilo je iznenađenje.
Ovjekovečili trenutak:
Bogoljub Karić dao Rusima u Knezu 50 €: Presreli ga u centru grada, on ih počastio za rakiju
Karić široke ruke
Prema riječima očevidaca, nakon fotografisanja, Karić je iz džepa izvadio novčanik i momcima uručio novčanicu od 50 eura.
Rekao im je: "Za rakiju večeras! Hvala što ste me prepoznali", prepričava jedan prolaznik koji se našao na licu mjesta.
Mladići Roman, Danil i Ivan, prema svjedočenju prisutnih, bili su zbunjeni, ali i oduševljeni gestom, te su se nekoliko puta zahvalili Bogoljubu Kariću i uručili mu snimak koji su napravili.
Bogoljub Karić dao Rusima u Knezu 50 €: Presreli ga u centru grada, on ih počastio za rakiju
Bonus video: