Bogoljub Karić dao Rusima u Knezu 50 €: Presreli ga u centru grada, on ih počastio za rakiju

Autor Marina Cvetković
0

Bogoljub Karić se u slobodno vrijeme šeta, pa je doživio da ga trojica Rusa prepoznaju i uslikaju zbog čega ih je častio

Bogoljub Karić častio Ruse 50 eura na ulici Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Bogoljub Karić ponovo je privukao pažnju javnosti, ovoga puta tokom ležerne šetnje centrom Beograda.

Neočekivana scena dogodila se juče u srcu prestonice u Knez Mihailovoj ulici kada su ga trojica mladića iz Rusije prepoznala i zamolila za fotografiju, na šta je Karić srdačno pristao, ali uslijedilo je iznenađenje.

Ovjekovečili trenutak:

Karić široke ruke

Prema riječima očevidaca, nakon fotografisanja, Karić je iz džepa izvadio novčanik i momcima uručio novčanicu od 50 eura.

Rekao im je: "Za rakiju večeras! Hvala što ste me prepoznali", prepričava jedan prolaznik koji se našao na licu mjesta.

Mladići Roman, Danil i Ivan, prema svjedočenju prisutnih, bili su zbunjeni, ali i oduševljeni gestom, te su se nekoliko puta zahvalili Bogoljubu Kariću i uručili mu snimak koji su napravili.

