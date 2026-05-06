Bahato ponašanje Bijonsine ćerke na Met Gali: Tražili joj da skine naočare, evo šta im je rekla

Skandalozno ponašanje bogate naslednice svima je zapalo za oko.

Met Gala 2026 održala se, tradicionalno, prvog ponedeljka u maju, a ovogodišnja tema bila je "Fashion Is Art", što je mnogim umjetnicima dalo praktično odriješene ruke da se poigraju sa svojim izdanjima.

Ipak, pored brojnih javnih, ali i veoma uticajnih ličnosti, na crvenom tepihu se našla i ćerka muzičke dive Bijonse i repera Džej Zija. Uprkos činjenici da nikome ispod 18 godina nije bio dozvoljen ulaz, čini se da je četrnaestogodišnja Blu Ajvi već sada privilegovana zbog poznatih roditelja.

Međutim, mnogi je zapalo za oko njeno bahato ponašanje, naročito nakon snimka koji se pojavio na društvenim mrežama, a na kom vidimo bogatu nasljednicu kako odbija da skine naočare na crvenom tepihu, uprkos činjenici da su je to zamolili, kako otac, tako i organizatorka događaja.

"Ostavite me na miru", promrmljala je Blu Ajvi dok je pozirala, odbijajući da iste i skine, što su mnogi osudili.

Ona se odlučila za jednostavnu bijelu korset haljinu preko koje je nosila duks, a društvo im je pravio i Džej Zi.

Podsjetimo, "Domaćice" ovogodišnje Met Gale su Bijonse, Nikol Kidman, Venus Vilijams i nezaobilazna Ana Vintur. Očekivano, dolazak "kraljice popa" bio je jedan od najiščekivanijih s obzirom da se 10 godina nije pojavila na ovom događaju.