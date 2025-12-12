Bijonsina ćerka se pojavila na utakmici Lejkersa i ukrala šou: Uslijedile kritike, svi iznova komentarišu jedno

13-godišnja ćerka repera i pjevačice Bijonse već dugo privlači pažnju svojim modnim izdanjima, koja mnogi smatraju neprimjerenim njenim godinama, dok drugi njen stil ocenjuju kao odličan.

Izvor: Profimedia/Imagn Images/ddp USA

Blu Ajvi Karter zasjenila je oca Džej Zija, u retkom zajedničkom izlasku kada su se pojavili na utakmici L.A. Lejkersa protiv San Antonio Sparsa.

13-godišnja ćerka repera i pevačice Bijonse već dugo privlači pažnju svojim modnim izdanjima, koja mnogi smatraju neprimjerenim njenim godinama, dok drugi njen stil ocjenjuju kao odličan.

No reintroduction needed: Jay-Z & Blue Ivy courtsidepic.twitter.com/B1ruvVlLUt — Los Angeles Lakers (@Lakers)December 11, 2025

I ovoga puta odlučila se za kul izgled u predimenzioniranoj bajkerskoj jakni sa upečatljivim bijelim prugama i širokim farmerkama, a pola vremena nosila je i sunčane naočare inspirisane 2000-im. Sve je upotpunila parom bordo patika Isabel Marant Bekett i srebrnom Diesel torbom punom dragulja.

Njen otac, s druge strane, zadržao je ležeran stil u običnoj crnoj majici sa kapuljačom i crnim pantalonama. Džej Zi je kao modne dodatke odabrao udobnu kapu, crne sunčane naočare i zlatni lanac.

Iako im se Bijoinse nije pridružila, komentari na društvenim mrežama odmah su primjetili kako Blu sve više liči na slavnu majku. Većina komentara bila je ista – da 13-godišnjakinja ponovo nije odjevena u skladu sa svojim godinama.

Slavna ćerka već je stekla pažnju svojim modnim izdanjima, posebno na luksuznim događajima. Prošlog mjeseca, Blu je uvrštena je u Power 100 časopisa Ebony Magazine, zajedno sa Mišel Obamom, Trejsi Elis Ros i Šejkilom O Nilom.

Publikacija je na svojoj veb-stranici detaljno opisala njena postignuća, pišući:

"Predstavljena globalnoj publici još dok je bila u Bijonsinom stomaku na dodjeli VMA nagrada 2011, Blu Ajvi je počela postavljati rekorde kao novorođenče, kada je njeno gugutanje na Džej Zijevoj pesmi 'Glory' učinilo najmlađom osobom ikada na Billboardovoj listi."