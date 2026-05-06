"Srce mi se cepa": Vesna Pećanac igra usred Kneza

Autor Đorđe Milošević
0

Vesna Pećanac je dospela u žižu javnosti pre nekoliko godina kada se saznalo da živi na samom rubu egzistencije i da je prinuđena da se hrani u narodnoj kuhinji.

Vesna Pećanac igra usred Kneza Izvor: TikTok/ kata_personal

Glumica Vesna Pećanac (78) ponovo je dospela u fokus javnosti nakon što je snimljena u Knez Mihailova ulica kako spontano igra uz muziku uličnih svirača. Snimak, koji se munjevito proširio društvenim mrežama, izazvao je snažne reakcije – od oduševljenja do duboke tuge.

Na snimku se vidi kako glumica veselo pleše, ne skidajući osmeh sa lica, a u jednom trenutku prilazi sviračima i ostavlja im novac.

Upravo taj gest dodatno je dirnuo korisnike mreža, koji su u velikom broju komentarisali njenu energiju, skromnost i ljubav prema umetnosti.

@kata_personal #streetmusic #beograd #coversong #gloriagaynor #iwillsurvive

Ispod objavljenog snimka nizali su se brojni komentari.

"Srce mi se slama dok ovo gledam", "Bravo za Vesnu i njenu pozitivu", "Koliko je ona veliki čovek, jedva sklapa kraj sa krajem, ali je došla da podrži umetnost i pomogne, treba da nam bude primer", bili su samo neki od komentara.

Njen život je nakon smrti supruga, proslavljenog reditelja Živka Nikolića, bio ispunjen bolom, nemaštinom i gubicima, a glumica je u jednom periodu i psihički klonula.

