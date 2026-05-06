Velika tuga u domu Mileta Kitića i Marte Savić: Poruka kida dušu, oglasila se i ćerka Elena

Autor Đorđe Milošević
0

U komentarima se oglasila i njena ćerka Elena Kitić.

Velika tuga u domu Mileta Kitića i Marte Savić Izvor: Pink tv /printscreen

Pjevačica Marta Savić oglasila se na društvenim mrežama povodom godišnjice smrti svoje majke, podijelivši emotivnu poruku koja je ganula njene pratioce.

Uz fotografiju svoje mame, jasno je stavila do znanja da tuga zbog gubitka ne prolazi ni nakon godinu dana.

"Mama. Voljena, draga, jedina. Evo prođe godina bez tebe, ali bol i tuga ne prolaze i nikad neće proći, nemoguće je da ikad prođe jer nedostaje mi moja mama. Nedostaje mi moja dama, moja snaga, moj uzor, moja pametna, vrijedna, lijepa moja mama. Biću tužna zauvijek bez tebe, ali ću te poslušati i slaviću svoj rođendan za dva dana jer znam da bi ti željela i voljela da budem srećna i nasmijana... Hoću, biću... Nastaviću.. Voli te zauvijek i vječno tvoja jedina ćerka", napisala je Marta Savić.

U komentarima se oglasila i njena ćerka Elena Kitić:

"Najbolja baba na svijetu", napisala je u komentaru Elena Kitić.

Oca nije vidjela prije smrti

Pjevačica je svojevremeno govorila o tome kako je grize savjest zbog toga što oca nije posjetila na samrti.

Pored toga što je dugo mučila situacija sa ocem, imala je razne strahove koji su bili vezani za ćerku Elenu, a Marta je u međuvremenu donijela odluku i da se povuče iz javnosti.

"Samo što sam došla u Beograd, tetke su mi javile da mi je otac bolestan. Ni na pamet mi nije padalo da dijete stavim u kola i odem da vidim šta mu je. Osim toga, mislila sam, bolestan, pa bolestan, vrlo važno, ozdraviće", pričala je ranije Marta Savić.

