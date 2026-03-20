Dupleks od 300.000 € na Dominikani, 500.000 € za vilu u Beogradu, na Avali 1.600 m2: Folker stvorio imperiju

Mile Kitić pored vile u Beogradu, stana u Dominikanskoj Republici napravio je veliku kuću na Avali.

Mile Kitić i Marta Savić danas uživaju u bogatstvu koje su stekli zahvaljujući uspešnim karijerama, te neretko posećuju Dominikansku Republiku gde poseduju i nekretninu od 200 kvadrata.

Pričalo se da su za ovu jedinicu izdvojili vrtoglavih 300.000 evra, a čitava porodica vrlo često tamo boravi, dok je Marta ipak ta koja najviše uživa u ovoj prelepoj destinaciji.

Dupleks 50 metara od mora

Dupleks na Dominikani se nalazi na samo 50 metara od obale mora, a kako se pisalo, Marta i Mile su za ovu nekretninu digli kredit.

Mile je svojevremeno govorio o njihovom kutku za odmor, te istakao da je za sređivanje unutrašnjosti bila zadužena pevačica. Kako je tada otkrio Marta je kuću sređivala četiri meseca i uživala tamo, a zgrada u kojoj se nazali nekretnina je na samo 50 metara od mora.

Marta je luksuzni stan opremila u minimalističkom stilu, bez suvišnih detalja, a u prvom planu je bela boja, kako u sobama, tako i na ogromnoj terasi. Prizemlje i sprat povezani su jednostavnim drvenim stepenicama bez ograde, na podu je beli mermer, a bele boje je i nameštaj. Na terasi se, osim udobnog ležaja i stola za ručavanje, nalazi i đakuzi, a posebnom ugođaju doprinosi nestvarno lep pogled na palme i more.

Bazen usred dnevne sobe

Folker godima poseduje luksuznu kuću u Beogradu od 500.000 evra. Naime, spoljašnost kuće je bele boje, vila je opasana visokim zidinama sa crnom ogromnom kapijom, a roletne na prozorima spuštene, kako se sa ulice ne bi videla unutrašnjost kuće. Kuća je ušuškana između zgrada, a nemoguće je ne primetiti je budući da "bode" oči svakome ko prođe pored nje.

Marta je sada na svom Instagramu podelila fotografije sa rođendana i pokazala unutrašnjost vile, te se može videti da ominira beli mermer, a elegancija i umerenost odišu sa svih strana. U kući posebnu pažnju privlači kamin, koji njihovom domu daje posebnu toplinu i osećaj ušuškanosti i porodičnog prostora.

Vila takođe poseduje i bazen koji se nalazi u centru, bilijar salu, ogroman garderober, a spekuliše se i da je par izdvojio preko pola miliona evra za opremanje ovog zdanja.

Vila na Avali od 1.600 kvadrata

Folker Mile Kitić sazidao je luksuznu kuću na Avali od 1.600 kvadrata koja navodno košta oko 300.000 evra.

- Nema teren za tenis, stvarno sam napravio jednu skromnu kuću, 1.600 kvadrata ima - šokirao je Mile izjavom izazvavši muk u studiju.

- Ogroman je prostor i ima dosta prostorija, ali stvarno sam se trudio da napravim dobru kuću i da uživam. Pedeset i nešto godina radim, zaradio sam da mogu da uživam u ostatku života - iskren je bio Mile.

Dupleks od 300.000 € na Dominikani, 500.000 € za vilu u Beogradu, na Avali 1.600 m2: Folker stvorio imperiju

Prilaz je asfaltiran, a na ulatu se nalazi ogromna crna kapija. U dvorištu je veliki bazen, a preko puta kuće je polje kukuruza, sve izgleda sređeno i skupo.

