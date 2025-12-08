logo
"Kemal je loše, Šemsa se bori": Mile Kitić otkrio u kakvom su mu stanju kolege, detalje niko nije znao

Autor Đorđe Milošević
0

Mile je progovorio o karijeri i kako ga služi glas, a onda otkrio da sa pojedinim njegovim kolegama nije ista situacija.

Mile Kitić otkrio u kakvom su mu stanju kolege, Izvor: Instagram/milekitic

Mile Kitić najavio je svoj nastup za Novu godinu sa Indirom Radić u jednom prijestoničkom hotelu, a tom prilikom je sa medijima razgovarao o brojnim temama.

Mile Kitić osvrnuo se na pjevanje kolega i otkrio da pojedinima otkazuje glas, ali da i dalje pjevaju.

"Ima kolega koji već ne mogu da pjevaju, izađu na binu, grlo. Ajde, brate kući, sedi pij kafu. Ali ako ja mogu, ako je narod zadovoljan i dođe publika. Što ne bih radio. I zdrav sam. Evo Mišo Kovač koji više ne može čovjek, ali još ga vole", rekao je on i dodao:

@mondo.zabava“Loše je”: Mile Kitić nam otkrio u kakvom stanju je Kemal Malovčić#mondo#fyp#mondozabava♬ original sound - Mondo Zabava

"Šemsa i Kemal Malovčić su moji prijatelji. Kemal je već lošeg stanja, Šemsa se tu malo bori. Kad dođem u to stanje, ja ću se povući. Čim izađem na binu da ne mogu, povlačim se", iskren je bio Mile.

