Ana Radulović otkrila kako bi reagovala da joj bivši uđe u rijaliti: Stalno plače pred emisije, evo da li želi 2. dijete

Ana Radulović govorila o svom bivšem suprugu, emisiji, kao i o djetetu.

Voditeljka Ana Radulović razgovarala je sa medijima na 40. rođendanu Tanje Medenice, a tom prilikom se dotakla voditeljstva, svog bivšeg supruga, ali je i otkrila da priželjkuje prinovu.

Ana je za početak otkrila kako bi reagovala kada bi njen bivši suprug Mirče Radulović ušao u rijaliti koji ona vodi.

"Bila bih profesionalna. Bilo bi mi teško jer ne smijemo da budemo pristrasni, a opet je on otac mog djeteta. Sigurno mi ne bi bilo isto kada bih pričala sa nekim drugim učesnikom", rekla je ona.

Upitali smo je kako bi reagovala kada bi njen suprug u rijalitiju iznosio stvari iz privatnog života.

"Mislim da nema šta, nema ništa intrigantno i skandalozno. On je neko ko ima samo reči hvale za mene. Mislim da bi mu prijalo da uđe u rijaliti sa te strane jer bi možda rekao nešto o meni što ljudi ne znaju da sam privatno normalna", istakla je ona.

Otkrila je i da li ju je neko mnogo iznervirao tokom emisije.

"Desilo se mi to, više puta mi se desilo da se prije emisije privatno iznerviram, da me dovode do suza. Plakala sam prije emsiije. I onda krenem da vodim emisiju i nasmijem se: 'Dobro veče poštovani gledaoci Pink televizije', a u sebi mislim o milion stvari", rekla je ona.

Ana je progovorila i o sve učestalijim prevarama u brakovima.

"Meni je uvijek kriv taj muškarac. Ne može da ga djevojka ukrade ako on ne želi da ima nešto sa nekim. Meni je ivijek kriva ta osoba koja to dozvoli", rekla je ona.

Voditeljka je već godinama razvedena, ali ne krije da u jednom momentu priželjkuje dijete.

"Za par godina daće Bog, ja bih voljela. Iskreno, više bih voljela još jednog dječaka. Deset godina vaspitavam muško dijete", istakla je ona.