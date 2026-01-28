Ana Radulović i Dušica iskulirale Gastoza kod Amidžića: Pao "ignore" nakon stravičnih tvrdnji njegove bivše

Ana Radulović došla je na proslavu povodom rođenja ćerke Ognjena Amidžića, a nekadašnjem prijatelju nije se javila.

Izvor: MONDO

Na gala proslavi Ognjena Amidžića koju je organizovao povodom rođenja ćerke Lole pojavio se i veliki broj pripadnika javne scene, a posebnu pažnju privukao je dolazak njegovih najbližih koleginica - Dušice Jakovljević i Ane Radulović.

Dušica se na proslavi u prestižnom beogradskom restoranu pojavila u vamp kombinaciji, ne skidajući osmijeh sa lica.

Malo potom je pristigla i Ana Radulović koja se srdačno pozdravila sa njom, a našem novinaru nije promaklo još nešto - i Dušica i Ana potpuno su iskulirale Nenada Marinkovića Gastoza koji je takođe bio jedan od gostiju.

Podsjetimo, Ana Radulović je odlučila da tuži Gastozovu bivšu Nađu Rakić koja ju je javno oklevetala, tvrdeći da voditeljka ima intiman snimak.

"Nađa se naravno nije pojavila i bićete obaviješteni kad bude zakazano sledeće ročište. Nije se pojavila sigurno jer ne stoji iza toga što je rekla, pritom sam javno okačila da je suđenje ako nije obaviještena, sinoć je sigurno vidjela. Pošto ona kaže da je vidjela da je njen dečko snimao krišom djevojke, ona kao majka ženskog djeteta, zašto bi posle toga ostala u vezi sa nekim ko je krišom snimao djevojke? Neko normalan ne bi ostao sa takvim dečkom u vezi", rekla je Ana ispred suda svojevremeno.

Potom je dodala:

"Ja se nadam da će se djevojka treći put pojaviti. To je nepoštovanje države suda, mene nema razloga da ne poštuje".

Inače, Ani se, nakon što je izašao iz rijalitija, javno izvinio i Gastoz u emisiji "Narod pita", a voditeljka je jedva zadržala suze, međutim, sada se čini da reper i rijaliti igrač i popularna voditeljka više nisu toliko bliski kao ranije.

Podsjetimo, Ana i Gastoz bili su stari prijatelji, a lijepa voditeljka je čak i bila u njegovom spotu. Pogledajte kako su izgledali tada: