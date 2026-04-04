logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Znam ko je na njemu, otkriću imena": Ana Radulović progovorila o intimnom snimku, riješila da raskrinka sve

"Znam ko je na njemu, otkriću imena": Ana Radulović progovorila o intimnom snimku, riješila da raskrinka sve

Autor Ana Živančević
0

Voditeljka je bila spremna da oprosti ukoliko Nađa prizna istinu javno, ali je odbijena.

Izvor: Pink scereenshot

Poznata voditeljka Ana Radulović otvorila je dušu i govorila o teškom periodu kada je Nađa Rakić iznijela tvrdnje o navodnom intimnom snimku na kojem se, kako je rekla, nalazi voditeljka.

Zbog javno izrečenih laži, Ana Radulović je pokrenula tužbu protiv Rakićeve, koja se, prema njenim riječima, do sada nije pojavila na zakazanim ročištima uz objašnjenje da „nije primila poziv za sud“.

"Znam ko je na snimku, odbila je da kaže istinu!"

"Nije sebi trebalo da dozvoli da kaže nešto što nije istina. Priča o tom snimku je trebalo da odjekne, o meni nijesu razmišljali", izjavila je vidno razočarana Ana u podkastu.

Voditeljka tvrdi da je preko prijatelja saznala ko je zapravo osoba sa snimka, te da je riječ o nekome koga Nađa poznaje.

"Sve znam, ali ću imena otkriti kad se završi suđenje"

Ana ističe da je bila spremna da pređe preko svega ukoliko Rakićeva javno prizna istinu, ali da se to nije dogodilo.

"Rekla sam da želim samo da kaže istinu, ne mora ni da se izvini. Međutim, poručila je da neće jer bi ispalo da skače sebi u usta", kazala je Radulović, dodajući da je nakon toga odlučila da ide do kraja.

Sa druge strane, na Nenad Marinković Gastoz nije bila ljuta, navodeći da je u tom periodu bio u rijalitiju i da su mu mnoge stvari bile „napakovane“, te da joj se kasnije izvinio i negirao sve optužbe.

Tagovi

Ana Radulović voditeljka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ