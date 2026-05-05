Ko je tajanstvena ljepotica sa Met Gale koje ne možemo da se nagledamo: Svi joj u šoku gledaju lice

Mlada manekenka je pokazala kako se poštuje Met Gala zadatak čak i kada nemate "milione i kamione" kao pojedini slavni, a koji su, i pored svih stilista sveta ipak omanuli sa kombinacijama

Ne dešava se često da nova lica na Met Gali "obrnu igricu", no, daleko od toga da nema izuzetaka. Setimo se da je svojvremeno mlada Tajla te 2024. godine kada je bila tek pjevačica u usponu potpuno hipnotisala se svojom haljinom od peska.

To je bilo dovoljno da svi svjetski mediji, pored svih tih slavnih lica, samo o njoj pišu, a pjevačica je novi zalet slave pametno iskoristila i lansirala svoju karijeru.

Sada, 2026. čini se da imamo novu "pobjednicu". Mlada manekenka Anok Jai, pojavila se na čuvenom crvenom tepihu u efektnoj, ali jednostavnoj crnoj haljini, ali je ipak ukrala sve poglede, a njen "look" preplavio je mreže.

Relativno nepoznata ljepotica postala je glavna tema na Instagramu i X-u, a ljudi zbog jedne stvari ne prestaju da pričaju o onome što je izabrala za Met Galu.

U nekoj drugoj situaciji, "obična" crna haljina sa plaštom ne bi bila dovoljna, ali sada je zapravo samo dodatak glavnom elementu njene modne zamisli.

Anuk se praktično pretvorila u bronzanu statuu sa suzama na obrazima, a posebno je nevjerovatno na koji način su njeni saradnici uspjeli da čak i kosu učine kao da je izlivena.

Ljudi ne prestaju da pričaju o manekenki u superlativu, a modni kritičari su saglasni da je ovo jedno od najboljih rešenja na ovogodišnjoj "Met Gali".

