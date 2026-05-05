Svi gledali u djevojku kojoj su ljekari odsjekli noge: Zbog tampona joj amputirani udovi, a sad sija kao zlato

Lijepa manekenka Loren Vaser bila je pravo iznenađenje na Met Gali, a njen "look" ocijenjen je kao jedan od najboljih.
Na listi zvanica ovogodišnje Met Gale prvi put se našla hrabra manekenka Loren Vaser čija je priča svojevremeno odjeknula širom svijeta, a sve zbog činjenice da su joj ljekari amputirali obje noge kako bi joj spasili život nakon što je doživjela sindrom toksičnog šoka zbog upotrebe tampona.
Loren se pojavila na prestižnom modnom događaju u zlatnom odijelu koje je upotpunila efektnim aksesoarima, a čak su i njene proteze bile zlatne.
Njena pojava ostavila je sve bez daha, a komplimenti na račun kombinacije samo su se ređali.
Ko je Loren Vaser?
Podsjetimo, Loren Vaser je sa samo 24 godine ostala bez obje noge, a nakon stravičnog događaja vratila se na pistu i aktivno se zalaže za veću bezbijednost i transparentnost u proizvodnji higijenskih proizvoda.
Tragedija se dogodila u oktobru 2012. na sasvim običan dan. Loren Vaser je dobila menstruaciju, stavila tampon i otišla na rođendan drugarici. Iznenada su je savladali slabost, mučnina i visoka temperatura, pa je simptome pripisala gripu. Kod kuće je izgubila svijest, a njena majka, zabrinuta što je ne dobija na telefon, pozvala je policiju. Ljekari su je zatekli na podu sa temperaturom 41 i znacima srčanog zastoja.
Infektolog je postavio ključnо pitanje: "Da li je unutra tampon?" Upravo to joj je, kako vjeruje, spaslo život jer je dijagnoza sindroma toksičnog šoka postavljena na vrijeme, ali je bakterija zlatni stafilokok već izazvala zastoj organa i gangrenu. Desna noga amputirana je ispod koljena, a lijeva, iako spašena, ostala je teško oštećena bez prstiju i pete.
Provela je tri mjeseca u bolnici, zatim osam mjeseci u kolicima i dugi period psihičke borbe.
"Odrasla sam u industriji u kojoj su svi savršeni. Moja mama je uvijek izgledala besprekorno. A ja sam mislila da više nikada neću biti lijepa," prisjeća se Loren.
Posle šest godina konstantnog bola, 2018. je donijela tešku, ali oslobađajuću odluku da amputira i levu nogu, a onda se sve promijenilo kasnije, na aerodromu u Švajcarskoj, kada je nepoznati dječak, ugledavši njene zlatne noge, pitao mamu: "Mogu li i ja takve da dobijem?". Za Loren je to bio trenutak potvrde: "Moja različitost nije mana, nego snaga."