Najzgodnija žena došla kao mop za prašinu na Met Galu: Ubijeđena da je "pojela" autfit, a svi je sprdaju na mrežama

Tejana Tejlor iznenadila je svojim izdanjem na Met Gali, a mnogi su je poredili ne samo sa mopom, već i sa čuvenim likom iz porodice Adams - Itom.

Izvor: Angela Weiss / AFP / Profimedia

Tejana Tejlor je za kratko vrijeme postala jedna od najtraženijih žena Holivuda. Iako je pred kamerama od svoje 16. godine, pažnju javnosti je najprije privukla brakom sa NBA zvezdom Imanom Šupertom, a poslednjih par godina, postala je miljenica šire publike zahvaljujući ulogama u filmovima "One Battle After Another" i "The Rip", kao i fantastičnim modnim izborima.

Zato ne čudi što su mnogi s nestrpljenjem čekali kakvu će "poslasticu" Tejana pripremiti za ovogodišnju Met Galu s obzirom da je na svim većim događajima, počev od dodjele Oskara pa do nedavne Koačele "servirala" izdanja koja su bila besprekorna.

No, čini se da je na Met-u ipak podbacila.

Teyana Taylor couldn't stop shimmying in her#MetGaladress!pic.twitter.com/5yK36L843g — Entertainment Tonight (@etnow)May 5, 2026

Na prestižnom modnom događaju pojavila se potpuno prekrivena srebrnim resama, a toaletu potpisuje Tom Ford. Međutim, ovo izdanje ocijenjeno je kao "nesrećno", naročito kada se glumica vrtela, a potom su je ispod resa provirila srebrna neslavno urađena mrežica.

Tejana je puna samopouzdanja pozirala fotografima, i što bi rekle ove mlađe generacije - uvjerena da je "pojela autfit", dok su se na mrežama ređale urnebesne reakcije.

Prozivali su je da je "džoger", "mop", pa čak i rođak It iz Adamsovih.

"Moja pudla nakon tuširanja", "Daster za prašinu", "Ovako izgleda perionica automobila gdje idem", "Djevojko, ne! Gdje su ti oči bile", "Volim te, ali šta je ovo", "Dvoumim se između mopa i Ita"... pisali su ljudi.