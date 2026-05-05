Znate li ko je starac sa slike? Na Met Gali samo što mu nisu rekli "deda, aj' se skloni", a žene ljube pod kojim hoda

Nakon što je oduvao ovogodišnji Supeboul, odlučio je da iznenadi sve izdanjem na Met Gali

Izvor: Angela Weiss / AFP / Profimedia

Jedan od trenutno najpopularnijih frajera današnjice umalo je svima prošao ispod "radara" na ovogodišnjoj Met Gali.

Jer, kada je simpatičan "deka" stao pred fotografe na prestižnom modnom događaju, umalo mu nisu rekli "u redu je deda, 'piči' dalje", sve dok neko nije prepoznao o kome se radi.

We couldn't believe our eyes when we saw Bad Bunny's#MetGalalook!pic.twitter.com/100BHT8sRb — Entertainment Tonight (@etnow)May 5, 2026

Naravno, ne sumnjamo da je vašem oštrom oku odmah bilo jasno u koga gleda, ali za one koji ne znaju, u pitanju je Bed Bani, muzičar koji je rak-rana mnogih žena, a poznato je da i na našim prostorima ima više nego vatrene obožavateljke.

Na pitanje zašto je za ovu Met Galu došao kao starac, muzičar je uz osmjeh odgovorio: "Ovo je savršen događaj da istražujete i budete kreativni", a potom je dodao: "trebalo mi je 53 godine da sastavim ovaj autfit".

