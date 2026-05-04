logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Bila je kao leš, mislio sam da je mrtva": Desingerica sa suprugom doživio stravičnu saobraćajnu nesreću

"Bila je kao leš, mislio sam da je mrtva": Desingerica sa suprugom doživio stravičnu saobraćajnu nesreću

Autor Ana Živančević
0

Dragomir Despić Desingerica prisjetio se saobraćajne nesreće sa suprugom Nevenom.

"Bila je kao leš, mislio sam da je mrtva": Desingerica sa suprugom doživio stravičnu saobraćajnu nes Izvor: Pinkove zvezde printscreen

Reper Dragomir Despić Desingerica ispričao je detalje stravične saobraćajne nesreće koju je doživio sa suprugom Nevenom. Iako se saobraćajna nesreća dogodila prike nekoliko godina, jezivo iskustvo reper ne može da zaboravi.

Desingerica, koji je nedavno na snimanje "Pinkovih zvezda" došao u zlatnoj limuzini, u trenutku bio je u kolima sa suprugom.

"Je l' moguće je*em ti život da sam mogao da poginem da sam izbaksuzirao, je*o te sad bajo da tu se skršim da budem ono parče mesa, dole bajo ništa... Koliko stvari sam imao bajo u planu... Kako smo drknuli dolje Nevena je ovjerila! Bila je kao leš, ja sam mislio da je gotova, da je mrtva", započeo je Desingerica u podkastu "Dizel astronauti".

"Meni je pojas bio polomio ovdje grudnu kost. Auto kreće da se puši, kao da gori brate! Sve je u dimu, bio je mrak ništa ne vidiš... Ona je za mene tad mrtva, oklembešena je preko pojasa... Pošto korveta ima dugme za otvaranje, nema ono povlačenje, povlačim sa strane kvake, ne znaš... Zaboravio sam da otvorim vrata od paranoje i nekako nisam mogao da prihvatim da je mrtva..."

Kako je ispričao, u glavi mu je odzvanjalo da je ubio Nevenu.

"Bio sam iznerviran i nabodem je u glavu, drknem je i ona se budi kao zombi. Vičem joj izlazi izgorećemo, a ona: 'Gdje mi je telefon?', kaže: 'Gdje mi je fen za kosu?' Pa je*em ti, jedva smo ostali živi... Otkopčavam je, izlazimo auto kreće da bukti", ispričao je reper, koji često ističe da je njegova supruga veoma ljubomorna.

Izvor: Informer/ MONDO

Tagovi

desingerica Dragomir Despić saobraćajna nesreća

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ