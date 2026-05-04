"Bila je kao leš, mislio sam da je mrtva": Desingerica sa suprugom doživio stravičnu saobraćajnu nesreću

Dragomir Despić Desingerica prisjetio se saobraćajne nesreće sa suprugom Nevenom.

Izvor: Pinkove zvezde printscreen

Reper Dragomir Despić Desingerica ispričao je detalje stravične saobraćajne nesreće koju je doživio sa suprugom Nevenom. Iako se saobraćajna nesreća dogodila prike nekoliko godina, jezivo iskustvo reper ne može da zaboravi.

Desingerica, koji je nedavno na snimanje "Pinkovih zvezda" došao u zlatnoj limuzini, u trenutku bio je u kolima sa suprugom.

"Je l' moguće je*em ti život da sam mogao da poginem da sam izbaksuzirao, je*o te sad bajo da tu se skršim da budem ono parče mesa, dole bajo ništa... Koliko stvari sam imao bajo u planu... Kako smo drknuli dolje Nevena je ovjerila! Bila je kao leš, ja sam mislio da je gotova, da je mrtva", započeo je Desingerica u podkastu "Dizel astronauti".

"Meni je pojas bio polomio ovdje grudnu kost. Auto kreće da se puši, kao da gori brate! Sve je u dimu, bio je mrak ništa ne vidiš... Ona je za mene tad mrtva, oklembešena je preko pojasa... Pošto korveta ima dugme za otvaranje, nema ono povlačenje, povlačim sa strane kvake, ne znaš... Zaboravio sam da otvorim vrata od paranoje i nekako nisam mogao da prihvatim da je mrtva..."

Kako je ispričao, u glavi mu je odzvanjalo da je ubio Nevenu.

"Bio sam iznerviran i nabodem je u glavu, drknem je i ona se budi kao zombi. Vičem joj izlazi izgorećemo, a ona: 'Gdje mi je telefon?', kaže: 'Gdje mi je fen za kosu?' Pa je*em ti, jedva smo ostali živi... Otkopčavam je, izlazimo auto kreće da bukti", ispričao je reper, koji često ističe da je njegova supruga veoma ljubomorna.

Izvor: Informer/ MONDO