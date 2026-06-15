Zelenski objavio navodna dokumenta Kremlja na kojima se vidi pad rejtinga Putina.

Izvor: Telegram/Zelenskiy / Official

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski objavio je na svom "Telegram" nalogu navodna dokumenta Kremlja na kojima se vidi pad rejtinga (popularnosti) predsjednika Rusije Vladimira Putina, piše "Kijev Independent". Zelenski je objavio fotografiju sa dokumentima koji su objavljeni u nedelju 14. juna na kojima se prikazuje pad rejtinga Putina i njegove vladajuće stranke "Jedinstvena Rusija" uoči parlamentarnih izbora.

Parlamentarni izbori u Rusiji zakazani su za septembar. U izvještajima se navodi da popularnost Putinove stranke pada i to drastično, svega dva i po mjeseca pred parlamentarne izbore.

"Izvještaji predviđaju rastuće nezadovoljstvo javnosti Putinovom vladavinom i upozoravaju da 'ovaj pokazatelj neće dostići vrhunac (plato)' prije samog glasanja. Podrška Jedinstvenoj Rusiji je u stalnom padu, što bi potencijalno moglo da zahtijeva 'znatno veće falsifikacije' kako bi se osigurao željeni ishod izbora.

Takođe se izvještava o značajnom rastu protestnog raspoloženja u ruskim regionima. Ako se ovi trendovi nastave, sporazum će na kraju možda morati da bude zaključen sa nekim drugim iz Rusije - nekim ko se neće izolovati od realnosti", navodi se u delu objave ukrajinskog predsjednika.