Željko Joksimović sa bugarskom predstavnicom otpjevao "Lane moje": Dara ga oduševila, evo kako zvuče u duetu

Željko Joksimović predstavio je novu verziju svoje kultne pjesme "Lane moje", ovog puta u duetu sa bugarskom pop zvijezdom Darom, koja je i predstavnica ove zemlje na Evroviziji.

Nova interpretacija Željkove pjesme "Lane moje", dio je obilježavanja 70 godina Evrovizije kroz koji učesnici biraju pjesme sa ranijih takmičenja i donose ih u savremenom aranžmanu.

Poslušajte kako zvuči ova pjesma sa bugarskom pop zvijezdom Darom, koja je i predstavnica ove zemlje na Evroviziji:

Kako je sam Joksimović otkrio, ključnu ulogu u ovoj saradnji imao je grčki kompozitor koji ga je i pozvao da zajedno sa bugarskom predstavnicom snimi novu verziju.

- Povodom 70. godišnjice Evrovizije svaki učesnik bira numeru sa ranijih takmičenja koju će ponovo snimiti u svojoj verziji. Kompozitor pesme koja će ove godine predstavljati Bugarsku je moj drug Dimitris Kontopoulos, koji me je pozvao da sa predstavnicom njihove zemlje Darom otpevam "Lane moje". Bilo je veliko zadovoljstvo - napisao je na Instagramu.

S druge strane, Dara nije krila oduševljenje saradnjom.

"Imala sam čast da upoznam živu legendu - Željka, i da zajedno dijelimo scenu i pjevamo "Lane moje". Željko je nevjerovatan autor i inspiracija" istakla je ona.

Podsjetimo, "Lane moje" je pjesma kojom je Joksimović predstavljao Srbiju i Crnu Goru na Evroviziji 2004. godine i osvojio drugo mjesto, a danas važi za jedan od najvećih balkanskih hitova svih vremena.

Nova verzija donosi savremen zvuk i internacionalni pečat, potvrđujući da ova numera i dvije decenije kasnije ima snagu da osvoji novu publiku širom Evrope.

