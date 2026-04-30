logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Željko Joksimović sa bugarskom predstavnicom otpjevao "Lane moje": Dara ga oduševila, evo kako zvuče u duetu

Autor Marina Cvetković
0

Željko Joksimović predstavio je novu verziju svoje kultne pjesme "Lane moje", ovog puta u duetu sa bugarskom pop zvijezdom Darom, koja je i predstavnica ove zemlje na Evroviziji.

Željko Joksimović sa bugarskom predstavnicom otpjevao "Lane moje"

Nova interpretacija Željkove pjesme "Lane moje", dio je obilježavanja 70 godina Evrovizije kroz koji učesnici biraju pjesme sa ranijih takmičenja i donose ih u savremenom aranžmanu.

Poslušajte kako zvuči ova pjesma sa bugarskom pop zvijezdom Darom, koja je i predstavnica ove zemlje na Evroviziji:

Željko Joksimović i Dara Lane moje
Izvor: Youtube / Eurovision Song Contest

Kako je sam Joksimović otkrio, ključnu ulogu u ovoj saradnji imao je grčki kompozitor koji ga je i pozvao da zajedno sa bugarskom predstavnicom snimi novu verziju.

- Povodom 70. godišnjice Evrovizije svaki učesnik bira numeru sa ranijih takmičenja koju će ponovo snimiti u svojoj verziji. Kompozitor pesme koja će ove godine predstavljati Bugarsku je moj drug Dimitris Kontopoulos, koji me je pozvao da sa predstavnicom njihove zemlje Darom otpevam "Lane moje". Bilo je veliko zadovoljstvo - napisao je na Instagramu.

S druge strane, Dara nije krila oduševljenje saradnjom.

"Imala sam čast da upoznam živu legendu - Željka, i da zajedno dijelimo scenu i pjevamo "Lane moje". Željko je nevjerovatan autor i inspiracija" istakla je ona.

Podsjetimo, "Lane moje" je pjesma kojom je Joksimović predstavljao Srbiju i Crnu Goru na Evroviziji 2004. godine i osvojio drugo mjesto, a danas važi za jedan od najvećih balkanskih hitova svih vremena.

Nova verzija donosi savremen zvuk i internacionalni pečat, potvrđujući da ova numera i dvije decenije kasnije ima snagu da osvoji novu publiku širom Evrope.

Prisjetimo se Željka na Evroviziji:

Tagovi

Željko Joksimović lane moje duet

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ