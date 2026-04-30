"Nikad ne zapadam u kredite i dugove": Neda Ukraden o karijeri i novcu, pa spomenula ove koleginice

Grčki pjevač Konstantinos Koufos, je juče u Beogradu organizovao promociju svog koncerta, koji je zakazao za 26. oktobar ove godine. Među gostima je bila i Neda Ukraden, koja je istakla da trenutno sprema nove pjesme, a onda je prokomentarisala i aktuelna dešavanja na estradi.

"Obožavam grčku muziku, nisam imala priliku da me proslave njihove pjesme. Svakako treba poštovati autorska prava. Inače, sad dolazim iz studija, spremam čak pet novih pjesama, a premijera će biti na jednom festivalu, a tu je i duet sa Džeronimom, kompozitorom koji je napisao sjajnu pjesmu. U petak ćemo snimiti čak četiri spota."

Koliko je naporno to za vas sada?

"Naporno je, lakše mi je da uradim arenu, nego da snimam spotove. Moraš imati garderobu koja nije viđena, to mi oduzima najviše vremena, problema i novca, ali uvijek se iznenadim nekim idejama. Nešto uzimam od čuvenih dizajnera, a nešto od domaćih dizajnera. Koncert u Zagrebu sam imala nedavno i nosila sam sjajnu garderobu, svi su bili oduševljeni."

Kako uspijevate da održite karijeru toliko godina i koji savjet bi dali mladim pjevačima?

"Produžavam svoju karijeru dobrim pjesmama. Nikada ne zapadam u kredite i dugove, jer radim samo ono što sebi mogu da priuštim. Od automobila do pjesama. Sad je neko drugo vrijeme, teško je davati savjete, moj recept za trajanje je dobra pjesma, voditi računa o sebi i svojoj pojavi, biti dostojan te scene. Pitanje je šta želite, da trajete, da to bude jedan ozbiljan posao kojem se posvetite."

Pjesma "Zora je" otpjevana je na 13 svjetskih jezika, kako objašnjavate taj fenomen?

"Ako kažete - fenomen, sve ste rekli. Jako je teško zamisliti u to vrijeme kada nije bilo interneta i Jutjuba da vas čuje neko iz Njemačke, Francuske i tako dalje... Meni je to veliki kompliment, jer je neko čuo tu pjesmu od neke male Nede Ukraden sa Balkana, tada iz Sarajeva i ponudio tu pjesmu."

Zorica Brunclik se vratila na posao, da li ste se čule?

"Drago mi je zbog Zorice što je bolje, pozdravljam je i želim joj brz oporavak. Božiji je dar, treba čovjek da bude beskrajno zahvalan za ljubav koji ti narod daje, ja se svaki dan zahvalim Bogu što mi je dao mogućnost da uveseljavam ljude. Pjevam i u klubovima i u areni, i na osamnaestom i na sedamdesetom rođendanu."

Kako komentarišete to što na društvenim mrežama pišu, da je Vesna Zmijanac počela početak kraja svoje karijere, zbog snimka na kom sjedi i pjeva dok pije i puši cigaretu?

"Nisam čula takve komentare o Vesni Zmijanac da je ovo početak kraja njene karijere. Ona je žena pokazala i dokazala da traje i ima sjajne pjesme. Ljudi je vole. Neka je zdravlje posluži da izdrži koncert. To je veliki posao i za poštovanje."

Da li imate neku neostvarenu želju?

"Toliko sam stvari uradila. Želim samo da moju porodicu zdravlje posluži, da to divnoj djeci, mojim unucima pokušam da pomognem koliko mogu u njihovom obrazovanju, da se sjećaju bake u najljepšem svjetlu. Treba djeci da ostavim trag, da se ne stide, da budu ponosni na moje pjesme, koncerte, to nešto što sam stekla. Pametna su i radoznala djeca, niko im ništa ne nameće."

