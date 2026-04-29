Danas ne biste mogli da zamislite da numeru "Dam, dam" pjeva bilo ko drugi osim Prije, ali kompozitor otkriva da je bila namijenjena muškarcu

Izvor: Instagram/aleksandraprijovic/printscreen

Aleksandra Prijović prije 3 godine objavila je album, "Devet života", a i ako su sve pjesme postali ogromnni hitovi i poveli je na koncertnu turneju "Od istoka do zapada", pjesma "Dam dam" se najviše istakla.

Provokativne riječi i moderna muzika oduševili su slušaoce pa pjesma samo na jutjubu broji preko 100 miliona pregleda.

Upravo taj veliki hit Aleksandre Prijović, nije bio namijenjen njoj. Ovu pjesmu je trebao da snimi reper Vojaž, što je otkrio autor ove pjesme Dejan Kostić.

" Taj dio ima neku rep osnovu, trebalo je nešto da radimo u tom periodu, pa sam odustao od te priče... Sjetio sam se da može da bude i neka pop folk pjesma, Braja je završio to i tako je nastao taj hit " rekao je Kostić u emisiji Ognjena Amidžića.

Vidi opis Aleksandra Prijović nije trebalo da pjeva "Dam, dam": Nećete vjerovati kom pjevaču je namijenjena Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: MONDO Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: MONDO Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: RTS Screenshot Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: RTS Screenshot Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: Printscreen TikTok/musik.ljubav Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: Instagram/aleksandraprijovic/printscreen Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: Instagram/AleksandraPrijovic Br. slika: 14 14 / 14

"Energija se nije poklopila"

Uspješna saradnja Aleksandre i Dekija završila se prošle godine, a iako se šuškalo da je razlog prekida Kostićeve i Prijovićkine saradnje Ceca Ražnatović, on je to demantovao.

"Energija nam se nije poklopila, pogledi na budući posao, ne znam što se tolika frka digla, ima toliko autora, na kraju krajeva i pjevača... Ja sam na prošlom albumu radio samo nekoliko pjesama, ne znam što se tolika frka digla. Mi se nismo posvađali, pričamo najnormalnije. Desi se nekad da dođe do prezasićenja, nije sporno. Nisam sujetan. Ako mi je neko povjerio povjerenje da budem producent, ja gledam da napravim da bude najbolje moguće... Razlog je samo loša energija zbog X nekih situacija, nije zbog Cece..."

(Kurir, MONDO)