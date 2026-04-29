Miljana Kulić terala Viki Miljković da joj pjeva na groblju: Bizarna scena u Nišu, ljudi gledaju snimak i ne vjeruju

Miljana Kulić je samu sebe prevazišla najnovijom objavom na Jutjubu

Izvor: Youtube printscreen/Mixivizija

Bivša učesnica rijalitija Miljana Kulić ponovo je napravila pometnju na društvenim mrežama, a ovog puta razlog je video snimak nastao na groblju u Nišu, koji su ona i njena majka Marija Kulić snimile i objavile na svom Jutjub kanalu.

Njih dvije su posjetile grob Miljanine bake, a razgovori koje su tamo vodile brzo su postali viralni. Posebnu pažnju gledalaca privukla je šokantna priča Marije Kulić o susretu sa Viki Miljković na istom tom groblju, iz perioda kada je Miljana Kulić još bila dijete.

Marija je pred kamerama podsjetila ćerku na ovu neprijatnu anegdotu.

"Je l' se sjećaš sada ovo mjesto, jel ti poznato? Sad ću da ti pokažem, evo ovdje, tu je negdje taj grob kad si tjerala Viki Miljković, kad si bila mala, da ti pjeva pjesmu. Sjećaš se kad smo je sreli ovdje? Tu negdje smo je sreli, tu je sahranjen njen otac. Imala je naočare za sunce, povučem te za ruku i kažem: "Ne Miko, sačekaj, na groblju smo, ne može sada da ti pjeva"”.

Pogledajte snimak:

Miljana na groblju Izvor: YouTube/Mixivizija

Šokirala izjavama na babinom groblju

Nakon prisjećanja na događaje iz djetinjstva, uslijedila je nova drama kada su stigle do samog bakinog groba.

Nakon što su ispoštovale običaje, Miljana je počela da se povjerava pokojnoj baki o svojim skandaloznim aferama iz rijalitija, što je potpuno izbacilo Mariju iz takta.

"Da čitaš novine, bako, sad bih ti donijela i novine u kojima sam ja. Znam, bako, da bi se nervirala da si gledala rijaliti i šta sam sve radila. Neke stvari ne podnosiš ni ti kao ni mama. Imala sam tamo intimne odnose", rekla je Miljana.

Vidno iznervirana ovakvim razvojem događaja, Marija je žustro prekinula svoju ćerku, strogo joj napominjući da takve stvari ne smije da priča na tom mjestu.

"Ne pričaj bre to! To li moraš da pričaš sad njoj, iako ne zna? Šta si došla ovdje na grob, da joj to pričaš i da je potresa. Šali se ona, mama, nije radila to", rekla je Marija.

(Blic, MONDO)