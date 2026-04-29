logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Njena energija mi ne odgovara, bilo je X situacija": Bivši saradnik razvezao jezik o Aleksandri Prijović (Video)

Autor Dragana Tomašević
0

Kompozitor Dejan Kostić progovorio o prekidu saradnje s popularnom pjevačicom Aleksandrom Prijović

Bivši saradnik razvezao jezik o Aleksandri Prijović Izvor: MODNO/Đorđe Milošević

Kompozitor Dejan Kostić, koji je radio na novom albumu Anđele Ignjatović Breskvice, gostovao je u emisiji Ognjena Amidžića, gdje je otkrio etalje prekida saradanje sa folkerkom Aleksandrom Prijović.

Njihova saradnja donijela je Prijovićki pjesme "Dam dam", "Psiho", "Marš" i druge, pa je ovo pitanje o prekidu saradnje postalo tema brojnih diskusija.

Dejan je sada u emisiji ''Amidži šou'' govorio o razlozima za prekid saradnje s Aleksandrom, a tom prilikom istakao je da je glavni razlog loša energija među njima.

"Energija nam se nije poklopila, pogledi na budući posao, ne znam što se tolika frka digla, ima toliko autora, na kraju krajeva i pjevača... Ja sam na prošlom albumu radio samo nekoliko pjesama, ne znam što se tolika frka digla. Mi se nismo posvađali, pričamo najnormalnije. Desi se nekad da dođe do prezasićenja, nije sporno. Nisam sujetan. Ako mi je neko povjerio povjerenje da budem producent, ja gledam da napravim da bude najbolje moguće... Razlog je samo loša energija zbog X nekih situacija, nije zbog Cece...", rekao je Kostić koji sada sarađuje sa Ražnatovićkom i Breskvicom i dodao:

"Čućete Cecine pesme, publika je ta koja na kraju sudi, najbitnija je da je dobra energija, ja sam zavisnik od dobre energije i ona je fenomenalna" rekao je Deki Kostić.

Pogledajte kako je otpočela njihova saradnja:

Tagovi

Aleksandra Prijović Dejan Kostić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

