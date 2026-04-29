"Njena energija mi ne odgovara, bilo je X situacija": Bivši saradnik razvezao jezik o Aleksandri Prijović (Video)

Kompozitor Dejan Kostić progovorio o prekidu saradnje s popularnom pjevačicom Aleksandrom Prijović

Izvor: MODNO/Đorđe Milošević

Kompozitor Dejan Kostić, koji je radio na novom albumu Anđele Ignjatović Breskvice, gostovao je u emisiji Ognjena Amidžića, gdje je otkrio etalje prekida saradanje sa folkerkom Aleksandrom Prijović.

Njihova saradnja donijela je Prijovićki pjesme "Dam dam", "Psiho", "Marš" i druge, pa je ovo pitanje o prekidu saradnje postalo tema brojnih diskusija.

Dejan je sada u emisiji ''Amidži šou'' govorio o razlozima za prekid saradnje s Aleksandrom, a tom prilikom istakao je da je glavni razlog loša energija među njima.

"Energija nam se nije poklopila, pogledi na budući posao, ne znam što se tolika frka digla, ima toliko autora, na kraju krajeva i pjevača... Ja sam na prošlom albumu radio samo nekoliko pjesama, ne znam što se tolika frka digla. Mi se nismo posvađali, pričamo najnormalnije. Desi se nekad da dođe do prezasićenja, nije sporno. Nisam sujetan. Ako mi je neko povjerio povjerenje da budem producent, ja gledam da napravim da bude najbolje moguće... Razlog je samo loša energija zbog X nekih situacija, nije zbog Cece...", rekao je Kostić koji sada sarađuje sa Ražnatovićkom i Breskvicom i dodao:

"Čućete Cecine pesme, publika je ta koja na kraju sudi, najbitnija je da je dobra energija, ja sam zavisnik od dobre energije i ona je fenomenalna" rekao je Deki Kostić.

