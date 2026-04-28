"Teodora nam nije nedostajala": Tamara Milutinović nakon nastupa sa Gogom Gačić javno pecnula koleginicu (Video)

Tamara Milutinović dotakla se početka karijere i grupe "Đavolice".

Tamara Milutinović stigla je na pres konferenciju povodom festivala "Youth Stars" više nego raspoložena, a tom prilikom osvrnula se i na aktuelne teme.

Ona je nedavno proslavila i svoj 33. rođendan, kada joj se na bini pridružila i pjevačica Goga Babić, ex Gačić. Na pitanje da li im je nedostajala Teodora sa kojom su nekada pjevale u "Đavolicama", Tamara je rekla:

"Već smo navikli, mislim, nismo u tom sastavu, tako da nam nije nedostajala".

Potom je dodala:

"Kao što meni više ne nedostaje na sceni ni Goga, tako mi ni nedostaje Teodora, ali bi bilo lijepo da jednom u budućnosti budemo sve tri na sceni".

"Teodora nam nije nedostajala": Tamara Milutinović o nastupu sa Gogom Gačić, čačnula koleginicu

Podsjetimo, grupu "ĐAvolice" su svojevremeno, nakon takmičenja u "Zvezdama Granda" činile Tamara Milutinović, Goga Babić i Teodora Džehverović,a celu priču osmislio je pokojni Saša Popović.

Međutim, bend se brzo raspao, a nama je upravo Goga Babić nedavno otkrila pikanterije iz tog vremena.

