Turistički par doživio je neprijatno iznenađenje u Rimu nakon što im je naplaćeno 44 eura za dvije kugle sladoleda, a slučaj je ubrzo postao viralan na društvenim mrežama i izazvao brojne reakcije.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Američki turistički par doživio je neprijatno iznenađenje tokom posjete Rimu kada im je naplaćeno 44 eura za dvije kugle sladoleda u poslastičarnici "Don Nino" u ulici Via di Tor Milina. Incident se dogodio 3. juna, na samo nekoliko koraka od čuvene rimske Pjaca Navona, a priča je brzo postala viralna na društvenim mrežama.

Prva se oglasila Nikol En iz Floride, koja je u Fejsbuk grupi za savjete za putovanja o Rimu opisala kako su ona i njen muž naručili dvije kugle sladoleda, svaka sa tri ukusa. Dok je osoblje pripremalo porudžbinu, dodali su makaron, kanoli od pistaća i šlag, bez jasnog upozorenja da će se svaki dodatak naplaćivati posebno.

Dodatne stavke

Nikol je u početku pomislila da je cijena koju je čula 14 eura, ali je tek kada je pogledala račun shvatila da je ukupno 44 eura. Prema računu koji je objavila, dvije "maksi" porcije sladoleda koštale su po 12 eura, dok su ostale stavke dodatno povećavale iznos, piše Slobodna Dalmacija.

Ona je objavu opisala kao upozorenje drugim turistima, nazivajući iskustvo "turističkom zamkom", iako je naglasila da nema planove da ospori naplatu i priznala da je trebalo pažljivije da provjeri cijene prije nego što naruči. Dodala je da nikada nije naišla na tako visoke cijenesladoleda tokom putovanja po Italiji.

Priča je brzo izazvala stotine reakcija i komentara. Dok su mnogi korisnici izrazili podršku američkom paru, drugi su istakli da su više cijene uobičajene u turističkim područjima, posebno u blizini najpoznatijih rimskih atrakcija.