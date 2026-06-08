Popović je često javno nastupao o ovoj aferi, tvrdeći da su bivši zvaničnici dobili mito i da se radi o milionskoj prevari.

Izvor: Skupština Crne Gore

Crnogorski biznismen Vladimir Vanja Popović, koji je tužilaštvu u Španiji podnio krivičnu prijavu protiv španske kompanije “Audax Energias Renovables SA” (nekadašnja Fersa) zbog sumnje u prevaru, kazao je pred Anketni odbor koji se bavi postupanje državnih organa i drugih subjekata u slučaju Možura da je projekat izgradnje vjetroelektrane na istoimenom lokalitetu praćen koruptivnim isplatama, pišu Vijesti.

On je, kako prenosi RTCG, kazao da je špansku kompaniju Fersu prijavio i u Crnoj Gori i u Španiji zbog prevare, te da je crnogorskom tužilaštvu dostavio dokumentaciju koja, kako tvrdi, može rasvijetliti jednu od najvećih međunarodnih afera povezanih sa Crnom Gorom.

Popović je često javno nastupao o ovoj aferi, tvrdeći da su bivši zvaničnici dobili mito i da se radi o milionskoj prevari.

Biznismen je detaljno opisao kako je pokrenut posao izgradnje vjetroelektrane na lokalitetu Možura, ističući da je sva dokumenta dostavio šefu VDT Miloradu Markoviću.

Naglasio je da je zbog ove afere na Malti stradala novinarka Dafne Karuana Galicija. Istakao je da je ovo vrlo složen slučaj, i da je zbog spornih isplata čelnike Ferse prijavio sudu u Španiji.

"Prevarili su mene, a i prevarili su državu Crnu Goru", rekao je Popović.

Naglasio je da je Fersa, kao investitor, dovedena u Crnu Goru na njegovu inicijativu.

On je kazao da je i sam bio na meti ranijeg tužilaštva.

"Kada sam 2018. godine dao izjavu o svemu ovome u Specijalnom tužilaštvu, dobio sam informaciju da su počeli mene da prate i da su me u to vrijeme okarakterisali kao člana navodne kriminalne grupe", rekao je Popović.

On je naveo i da je više od deceniju na meti progona koji su režirali "bivši moćnici, očito željni da se sakrije istina o svemu što se dešavalo".

Popović je posebno ukazao na ulogu bivšeg sindikalnog čelnika Danila Popovića i njegove kćerke Milene, ističući da istraga mora da se usmjeri ka isplatama koje su oni kanalisali, pa da se vidi u čijim džepovima je novac završio.

Poslanik DPS-a Nikola Rakočević rekao je da ovaj projekat ipak donosi prihode Crnoj Gori i da je to razlog zašto sve vlade nakon 2020. godine nisu pokrenule proceduru raskida ugovora. Predložio je da se na odboru saslušaju Danilo i Milena Popović.

Pitao je za koje usluge je Fersa nudila četiri miliona eura kako bi došla do ugovora sa Vladom i kako bi projekat mogao da krene naprijed.

Popović je kazao da je ugovor postojao i da je spreman da podijeli sve do čega je došao.

Hoze Maria Roher, predsjednik upravnog odbora Ferse, još 2007. godine dostavio je pismo namjere za istraživanje vjetrova i gradnju vjetroelektrana crnogorskoj Vladi. Šemu isplate posrednicima (sa imenima i ciframa) je direktorica Fersa Montenegro Milena Popović poslala mejlom 15. decembra 2007. godine, uz ugovor od 9. novembra 2007. godine, o čemu je Vanja Popović ranije govorio.

Na šemi su se našle i dvije osobe koje, pravno gledano, nisu smjele biti na njoj. Roher je trebalo da primi dva miliona, što je ukazivalo na konflikt interesa. Druga osoba je bio dugogodišnji crnogorski sindikalni zvaničnik i otac Milene - Danilo Popović. Popović je naknadno javno negirao da ima ikakve veze sa šemom isplata.

Poslanik Nove srpske demokratije Dejan Đurović pitao je Vladimira Popovića kome je, kao predstavnik Ferse u Crnoj Gori u to vrijeme, dostavio to pismo namjere - da li Milu Đukanoviću ili sada pokojnom Željku Šturanoviću, koji je 2007. godine bio premijer.

Đurović je pitao i o ulozi firme Bemaks u sprovođenju radova, kao i ulozi biznismena Tomislava Čelebića u transakcijama.

Popović je kazao da je Čelebić prodao svoj procenat firmi Cifideks, a da nema saznanja vezana za Bemaks.

"Fersa je prodala nešto što je naše. Oni su u Panami osuđeni. Ovdje se možda misli da je to banana država, ali kako onda mi ovo ne možemo da razriješimo", rekao je biznismen.

On je naglasio da je pismo namjere išlo prema Šturanoviću i tadašnjem šefu države Filipu Vujanoviću.

Popović je potvrdio da je od Milene Popović dobio 20.000 eura na ruke, u okviru nagrade za dobru logistiku u Crnoj Gori i obezbjeđivanje prohodnosti investicije.

Predsjedavajući odbora Dritan Abazović rekao je da je upravo Popovićevo priznanje da je uzeo novac nešto što se nikada nije ranije čulo na anketnim odborima.

"Isplate su počele 2007. godine. Sve je dokumentovano, i ako se ne vidi da je ovo farsa, ja onda ne znam šta je farsa. Mnogo je važna informacija da je naše sudstvo bilo spremno da prihvati ugovore Ferse sa firmama koje ne postoje ni u jednom registru", rekao je Abazović, prenose Vijesti.