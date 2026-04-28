Slađa Poršelina progovorila o plastičnim operacijama, ali i odnosima među učesnicima Elite

Izvor: YT Zadruga

Slađa Poršelina, izaziva veliku pažnju javnosti još od perioda kada se takmičila u rijaliti programu.

Ona je sada iskreno progovorila o mnogim temama, pa je tako otkrila koliko hiljada eura je potrošila na plastične operacije, ali je i ispričala a li je radila kao prodavačica pruhe rijalitija.

"Nisam potrošila 50.000 eura na operacije. Potrošila sam manje, ali blizu je toj cifri o kojoj pričamo. Bilo je svakakvih operacija i neću stati što se tiče njih. Usput, nije istina da sam radila kao prodavačica. Ko se od poštenog rada najeo hleba? Niko " rekla je starleta.

Vidi opis "Milica mu tražila 15.000€ da vidi dijete, dobila 5.000 dinara": Šok tvrdnje starlete koja je na operacije dala 50.000 Slađa Poršelina u studiju nakon izbacivanja iz Elite 8 Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Youtube printscreen / Zadruga Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: YT Zadruga Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Red Tv printscreen Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: YT Zadruga Br. slika: 5 5 / 5

Poršelina je otvoreno progovorila o odnosu Milice i Terze istakavši da zna dosta o tome.

"Ona jeste njega ucjenjivala. Ona mu je uputila poziv dok smo bili na ručku. Sve što je Terza pričao o Milici je istina. Tražila mu je 15.000 eura da vidi ćerku. Na kraju joj je dao 5.000 dinara. Ta nazovi majka je htjela mene da tuži i pričala kako ja pričam neistine. Svašta sam ispričala o njoj. Znamo svi njenu prošlost, sa kime je bila intimna, sa Gastozom ima p***o film, bila je i sa drugim ljudima, tako da jasno je ko je ona zapravo. Ona i kada je bila trudna u rijalitiju bila je nebitna " zaključila je Slađa za Blic.

Napravili skandal u crkvi

Borislav Terzić Terza je u januaru izašao iz Elite uz dozvolu produkcije, kako bi prisustvovao krštenju ćerke koju je dobio sa bivšom vjerenicom Milicom.

Kada je stigao u crkvu, Milica Veličković ga je izbacila napolje, a sada je Terza otkrio i šta se dešavalo prije nego što je izašao s krštenja.

"Prvo mi nije dala da uđem, moljakao sam da mi je da, jedva je dala da se slikam sa njom. Dok je pop krstio dijete, ona mi je prebacivala. Usred crkve, pred popom je rekla: "Tvoju k**vetinu". Nečovjek je. Govorila mi je: "Nisi dobrodošao ni u crkvu, izađi napolje". Njeni su mi dobacivali, njih pet, šest su urlali na mene: "M*rš iz crkve". Ovo se ne viđa. Užasno se osjećam, ali ne kajem se što sam išao, što sam video Barbaru. Vjerovatno će posle da me stigne, to što me je istjerala iz crkve. Pop se bio zaustavio da joj kaže da spusti ton", otkrio je Terza.

"Izbacila je sve novinare napolje, nije htjela da se nastavi krštenje dok svi ne izađu napolje, ne mogu da vjerujem koliko je bezobrazna. Ali Barbara je dijete rijaliti Pinka, i ti da ne možeš da izađeš u susret, i uradiš ovo. Da nije bilo tog rijalitija, možda ne bismo se ni ostvarili kao roditelji. Kad sam htio da je uzmem, znate ako dijete ne može odmah da te prepozna, ona se prepadne kao svako malo dijete, rekla je da dijete plače od mene", istakao je Borislav.

(Blic, MONDO)