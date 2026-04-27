Starleta Stanija Dobrojević donijela je odluku da će ostati do kraja u rijalitiju.

Izvor: Youtube printscreen/Zadruga

Rijaliti učesnica Stanija Dobrojević promijenila je odluku i odlučila da ostane u "Eliti" do kraja sezone. Iako je Stanija nedavno naglasila da uskoro napušta rijaliti, ističući da će se u "Eliti" zadržati veoma kratko, sinoć se predomislila.

Starleta je bila nominovana za izbacivanje, te je tako imala priliku da se uvjeri koliku podršku publike ima, a s obzirom na to da je osvojila 91 odsto glasova riješila je da ostane u rijalitiju do kraja sezone.

Tokom ''Mićine Igre istine'' Staniji Dobrojević je saopštila svoju konačnu odluku da ostane do finala u ''Eliti 9''.

"Hvala svima što su glasali, ovo je večeras bio test da li ću otići kući ili ostati ovdje. Ja sam ušla isključivo zbog bivšeg i planirala da ostanem nekoliko dana, a onda su se dešavali preokreti. Glavni krivac je Asmin koji me je poslao u izolaciju, tako da definitivno ostajem do kraja", rekla je Stanija.

O Stanijinoj odluci da ostane do finala svoj sud dala je i Aneli Ahmić.

"Ona nije bila sa mnom u duelu niti se ja borim, tako da je to to. Ovo će Asminu biti najveća kazna, ja je nikad ne bih poslala. Meni Stanija ne predstavlja nikakvu konkurenciju, nas dve smo završile", rekla je Aneli.

Vidi opis Poznato kada Stanija Dobrojević napušta Elitu: Starleta donijela odluku koja mijenja sve u rijalitiju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YT Zadruga Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: YT Zadruga Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: YT Zadruga Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: YT Zadruga Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: YT Zadruga Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: YT Zadruga Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: YT Zadruga Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: YT Zadruga Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: YT Zadruga Br. slika: 9 9 / 9 AD

Stanijini procenti za većinu nisu bili iznenađenje, ali nisu očekivali da Sofija Janićijević ima više glasova od Nenada Macanovića Bebice.

"Narod vidi sve mnogo bolje, ima čitavu situaciju i sve se vidi. Narod zanima Stanijino učešće i Asmin je tražio u svađi sa Majom ostrvo i svadbu. Što se tiče mene, ovo su realni glasovi jer sam ja i prošle godine bila bolje plasirana od Bebice", rekla je Sofija.

