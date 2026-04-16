Tea Tairović otpevala pesmu Olivera Dragojevića usred Zagreba: Gore komentari zbog njene izvedbe "Cesarice"

Tea Tairović nastupila je u Zagrebu i tom prilikom otpevala čuvenu numeru "Cesarica" Olivera Dragojevića.

Mnogi izvođači otpevali su je na svoj način, a sada se u tome obrela i Tea Tairović. Iako joj ovaj žanr nije blizak (imajući u vidu da izvodi folk muziku), pevačica je odlučila da sa publikom u Zagrebu podeli svoju verziju "Cesarice".

Reakcije su, očekivano, podeljene: "Ni držanje za uvo nije pomoglo", "Halo policijo, šta je ovo?", "Nek ona peva, sve super, bravo, baš mi je drago, ali ovo je teško za slušati", neki su od komentara.

Bilo je i onih koji su je pohvalili: "Zašto devojka peva ono 'pusto tursko' i trese kukovima kada ima ovakav glas? Stvarno sam mislio da ne zna tešku pesmu otpevati", "Baš je lepo otpevala i u svom maniru"...

Tekst i muziku za pesmu "Cesarica" napisao je Zlatan Stipišić Gibonni, a otpevao ju je legendarni Oliver Dragojević. Postigla je ogroman uspeh i danas se smatra jednom od najvoljenijih u korpusu splitskog pevača.