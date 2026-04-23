Haris Berković presadio kosu, pa našao djevojku u Americi: "Da sam znao šta me čeka dobro bih razmislio"

Haris je do detalja ispričao utiske o intervenciji

Izvor: Instagram/_harisberkovic/screenshot

Pjevač Haris Berković vratio se iz Amerike, gde je u poslednje vrijeme često odlazio, a nedavno je, kako se navodi, odlučio i da se podvrgne presađivanju kose.

Haris je ispričao utiske o zahvatu.

- Iskreno, da sam znao šta me čeka, dobro bih razmislio da li bi se na to odlučio. Same pripreme nisu bile nešto posebno, trebalo je vremena, nekih par dana za sve to. Bol je bila prisutna, ali kada se čovjek odluči na popravak ili vađenje zuba, takođe boli - rekao je on i dodao:

- Presađivanje kose je danas normalna stvar, jednostavno, postalo je pomodarstvo kod muškaraca koji imaju problem sa kosom. Tako kada naraste, onda će to da bude prava frizurica. Jednostavno, vraćam se na vlastite postavke. Ja sam još mlad da bih sada hodao ćelav ili sa malo kose na glavi. Preporučio bih svakom da to uradi, svakom mladom, ali i starijem muškarcu koji to žele - otkrio je bivši dečko Rade Manojlović za "Naj portal".

Haris je ispričao i da u Americi živi, za njega jedna važna ženska osoba.

- U pitanju samo odmor sa par dragih i istinskih prijatelja. Ali i ponovni susret sa jednom meni veoma, veoma dragom ženskom osobom. Ne, nemojte me pitati o kome ili o čemu se radi. Te neke meni veoma drage intimne momente, želim da zadržim za sebe. Trenutno ni mi sami ne znamo u kojem pravcu će se sve to odvijati. A ono što je veoma bitno, da mi je trenutno mnogo lepo. Osjećam se srećnim i ispunjenim, što dugo godina nije tako bilo - rekao je Haris Berković, pa dodao:

- Ova godina će biti prelomna godina u mom kako poslovnom, tako i privatnom životu. Prioritet mi je snimanje nove pjesme i zbog toga sam u potrazi za dobrim producentom, kompozitorom, aranžerom, tekstopiscem. Ono što je najbitnije sada više nisam sam, imam odličnog menadžera. Nekoliko istinskih prijatelja s kojima mogu da diskutujem o novim poslovnim projektima i za koje znam da će mi reći i govoriti samo istinu. Susret sa našim ljudima u Americi bilo je jedno divno i nezaboravno iskustvo za mene. Gdje god da sam se pojavio, narod me dočekivao baš onako domaćinski, prijateljski. Ma, doživljavali su me kao dio njihove familije. Svuda je bila je jedna izuzetno pozitivna energija, koja čovjeku, a u ovom slučaju, meni, daje neku posebnu draž i snagu da daš i više od sebe od uobičajenog. To je takva sistuacije ili situacije koje te teraju da opet sa nestrpljenjem očekuješ povratak u tu prekookeasku zemlju - zaključio je pjevač.

(24sedam / MONDO)