SF sa Mirom Furlan smatraju jednim od najboljih ikada: Amerikanci odlijepili zbog slavne glumice

Kako mnogi smatraju uticaj "Vavilona 5" ne može se osporiti, kao i šta je on doprinio sci-fi kulturi naročito u vremenu kada efekti nisu bili kao danas.

Svijet naučne fantastike iznedrio je brojne serije koje su oblikovale pop kulturu, od Star Wars koji je uspješno prešao na male ekrane, do Star Trek koji je obnovio popularnost kroz naslove poput „Zvezdane staze: Čudni novi svjetovi“ (Star Trek: Strange New Worlds). I novije serije poput The Expanse i Silo osvojile su publiku širom svijeta.

Ipak, postoji jedna serija koja, prema pisanju Colidera, zaslužuje mnogo više pažnje – "Vavilon 5“ (Babylon 5).

Seriju je kreirao Džozef Majkl Strazinski, a "Vavilon 5" se izdvaja ne samo kao kvalitetna naučnofantastična priča, već i kao pionir u načinu na koji se razvija narativ na televiziji.

Za razliku od mnogih tadašnjih serija, imala je unapred osmišljenu priču koja se razvijala kroz više sezona, što je danas standard u modernim TV projektima.

Radnja serije

Serija prati svemirsku stanicu "Vavilon 5", koja služi kao diplomatsko središte za Zemaljsku alijansu i brojne vanzemaljske civilizacije.

To je mjesto gdje se susreću različite vrste i interesi iz cijelog univerzuma, ali se ubrzo pretvara u epicentar političkih intriga i sukoba koji prijete da ugroze ravnotežu u galaksiji.

U glavnim ulogama pojavljuju se Mira Furlan, Majkl O'Her, Brus Bokslajtner, Klaudija Kristijan, Džeri Dojl...

5 sezona i ogroman uticaj na žanr

"Vavilon 5" je emitovan kroz pet sezona i tokom tog perioda osvojio je brojne nagrade i priznanja, ali i izgradio status kultne serije među ljubiteljima naučne fantastike.

"Kada se sve sabere, uticaj 'Vavilona 5' ne može se osporiti", smatra Collider.

Zašto se "Vavilon 5" i danas preporučuje

Iako je prošlo dosta vremena od emitovanja, ova serija se i danas smatra jednim od najvažnijih ostvarenja u žanru. Njena kompleksna priča, duboki likovi i političke teme učinili su je temeljem za mnoge moderne serije koje danas gledamo.

Zbog svega toga, "Vavilon 5" ponovo dolazi u fokus i sve češće se preporučuje novim generacijama gledalaca.