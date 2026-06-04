Mira Andrejeva napravila je najveći uspjeh u karijeri pošto je pobedila Martu Kostjuk i prošla u finale Rolan Garosa.

Izvor: Hu Jingchen / Xinhua News / Profimedia

Mira Andrejeva je u finalu Rolan Garosa. U polufinalu je srušila Ukrajinku Martu Kostjuk - 6:1, 6:3. Ruska teniserka napravila je najveći uspjeh u karijeri i boriće se za prvi grend slem trofej protiv bolje iz meča Dijana Šnajder (Rusija) - Maja Hvalinjska (Poljska).

Mira je prvi set dobila ekspresno za samo 34 minuta je izgubila samo jedan gem. U drugom setu je igrala sjajno, povela sa 4:1 i djelovalo je da ide ka rutinskoj pobjedi. Međutim, zbog lošeg vremena su organizatori odlučili da zatvore krov usred gema. Baš u tom gemu je Marta ušla u seriju, napravila brejk i vratila se na 4:3. Andrejeva je uzvratila istom mjerom i onda iskoristila prvu meč loptu.