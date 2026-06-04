Iz MVP navode da su građani, kao i članovi njihovih porodica, tražili pomoć i pojašnjenje razloga postupanja srpskih graničnih organa, a prijave su pristigle i direktno i posredstvom Ambasade Crne Gore u Beogradu.
Ministarstvo vanjskih poslova (MVP) Crne Gore saopštilo je da je pokrenulo diplomatsku komunikaciju prema institucijama Srbije nakon što je primilo više prijava crnogorskih državljana da im je odbijen ulazak u Srbiju ili da su zadržani na graničnim prelazima, saopšteno je za Portal Standard iz resora kojim rukovodi ministar Ervin Ibrahimović.
Iz MVP navode da su građani, kao i članovi njihovih porodica, tražili pomoć i pojašnjenje razloga postupanja srpskih graničnih organa, a prijave su pristigle i direktno i posredstvom Ambasade Crne Gore u Beogradu.
U saopštenju se ističe da je Generalni direktorat za konzularne poslove primio više obraćanja građana.
"Primljeno je i više upita posredstvom Ambasade Crne Gore u Beogradu, od građana i članova njihovih porodica koji navode da su zadržani na graničnim prelazima ili da im je odbijen ulazak u Republiku Srbiju", naveli su iz MVP za Standard.
Kako se dalje navodi, građani su u svojim obraćanjima tražili pojašnjenja i pomoć u vezi sa razlozima postupanja nadležnih organa Srbije.
Imajući u vidu interesovanje javnosti i potrebu zaštite prava svojih državljana, Ministarstvo je, kako navode, preduzelo diplomatske korake.
"Ministarstvo vanjskih poslova se, u skladu sa uobičajenom diplomatskom praksom, obratilo Ambasadi Republike Srbije u Crnoj Gori sa molbom za dostavljanje svih relevantnih informacija o prijavljenim slučajevima, uključujući i pravni osnov za zadržavanje ili odbijanje ulaska crnogorskih državljana."
Istovremeno, kako je saopšteno, dodatne instrukcije upućene su Ambasadi Crne Gore u Beogradu kako bi se prikupile sve potrebne informacije kroz diplomatsko-konzularne kanale.
Iz MVP poručuju da će nastaviti da prate situaciju i preduzimaju mjere u cilju zaštite prava crnogorskih državljana.
"Ministarstvo će nastaviti da, putem diplomatsko-konzularnih kanala i Ambasade Crne Gore u Beogradu, prati situaciju i preduzima aktivnosti u cilju dobijanja svih relevantnih informacija, zaštite interesa crnogorskih državljana i obezbjeđivanja nesmetanog ostvarivanja njihovih prava u skladu sa međunarodnim standardima."