Iz MVP navode da su građani, kao i članovi njihovih porodica, tražili pomoć i pojašnjenje razloga postupanja srpskih graničnih organa, a prijave su pristigle i direktno i posredstvom Ambasade Crne Gore u Beogradu.

Izvor: MONDO/Mia Stanković

Ministarstvo vanjskih poslova (MVP) Crne Gore saopštilo je da je pokrenulo diplomatsku komunikaciju prema institucijama Srbije nakon što je primilo više prijava crnogorskih državljana da im je odbijen ulazak u Srbiju ili da su zadržani na graničnim prelazima, saopšteno je za Portal Standard iz resora kojim rukovodi ministar Ervin Ibrahimović.

Iz MVP navode da su građani, kao i članovi njihovih porodica, tražili pomoć i pojašnjenje razloga postupanja srpskih graničnih organa, a prijave su pristigle i direktno i posredstvom Ambasade Crne Gore u Beogradu.

U saopštenju se ističe da je Generalni direktorat za konzularne poslove primio više obraćanja građana.

"Primljeno je i više upita posredstvom Ambasade Crne Gore u Beogradu, od građana i članova njihovih porodica koji navode da su zadržani na graničnim prelazima ili da im je odbijen ulazak u Republiku Srbiju", naveli su iz MVP za Standard.

Kako se dalje navodi, građani su u svojim obraćanjima tražili pojašnjenja i pomoć u vezi sa razlozima postupanja nadležnih organa Srbije.

Imajući u vidu interesovanje javnosti i potrebu zaštite prava svojih državljana, Ministarstvo je, kako navode, preduzelo diplomatske korake.

"Ministarstvo vanjskih poslova se, u skladu sa uobičajenom diplomatskom praksom, obratilo Ambasadi Republike Srbije u Crnoj Gori sa molbom za dostavljanje svih relevantnih informacija o prijavljenim slučajevima, uključujući i pravni osnov za zadržavanje ili odbijanje ulaska crnogorskih državljana."

Istovremeno, kako je saopšteno, dodatne instrukcije upućene su Ambasadi Crne Gore u Beogradu kako bi se prikupile sve potrebne informacije kroz diplomatsko-konzularne kanale.

Iz MVP poručuju da će nastaviti da prate situaciju i preduzimaju mjere u cilju zaštite prava crnogorskih državljana.

"Ministarstvo će nastaviti da, putem diplomatsko-konzularnih kanala i Ambasade Crne Gore u Beogradu, prati situaciju i preduzima aktivnosti u cilju dobijanja svih relevantnih informacija, zaštite interesa crnogorskih državljana i obezbjeđivanja nesmetanog ostvarivanja njihovih prava u skladu sa međunarodnim standardima."