"Djeca su sve znala prije mene": Haris udario na bivšu, otkrio da Melina nije željela da dijeli novac čak ni sa djecom

Autor Jelena Sitarica
Haris Džinović svojevremeno je negativno komentarisao bivšu suprugu otkrivši nepoznate detalje iz braka

Haris udario na bivšu, otkrio da Melina nije željela da dijeli novac čak ni sa djecom Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Instagram printscreen / hamelofficial

Melina Galić se prije nekoliko dana udala za britanskog milionera Džefrija Pola Arnolda na intimnoj proslavi u Italiji, a kadrovi luksuznog vjenčanja ipak su dospjeli u javnost.

Podsjetite se kako je sve izgledalo:

Podsjetimo, prije ovog braka, Melina je više od dvije decenije bila u odnosu sa Harisom Džinovićem, a nakon kraha odnosa, pjevač je iznio u javnost niz optužbi na račun bivše. 

Jednom prilikom je otkrio i da su njihova djeca, Đina i Kan, bila upoznata sa situacijom u vezi sa majkom i prije nego što je on o tome javno govorio.

" Oni su to znali mnogo prije mene. Dok je Melina Džinović bila u braku sa mnom, cijelog života sam bio otac, domaćin, drug, prijatelj i od mene je bilo dosta, a da ne pričam o tome da sam bio darežljiv i preširoke ruke. Gospođica Galić, a ne Džinović, je jednom rekla: "Da ja zarađujem i da imam para kao on, ne bih davala svima", a to znači ni meni, ni jednom niti drugom djetetu", istakao je Haris.

Otpisao ćerku jednom rečenicom

Podsjetimo, u izjavi je pomenuo samo jedno dijete, što je u javnosti izazvalo dodatnu pažnju i brojne komentare, s obzirom na to da je njihova ćerka Đina Džinović prisustvovala majčinom vjenčanju.

"Ne zanima me šta se piše, niti me zanimaju stvarni događaji za nju, to me ne interesuje, davno sam se ja, kad smo se razišli okrenuo svom životu i svom djetetu, prema tome, šta ja imam sa tim? Može da se uda, da se ubije, šta god hoće... šta mene briga. Ma kakvi taman posla, ja da razmišljam o nekoj prošlosti, ne pada mi na pamet", rekao je on za domaće medije.

Haris o Melininoj svadbi

Podsjetimo, legendarni pjevač Haris Džinović oglasio se za MONDO nakon vjenčanja njegove bivše supruge Meline Galić i britanskog milionera Džefrija Pola Arnolda.

Pitali smo Harisa kako komentariše Melininu udaju: Evo kako je reagovao
