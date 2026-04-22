Jedina fotka sa vjenčanja Slobode Mićalović i Vojina Ćetkovića koja je izašla u javnost: 18 godina su u srećnom braku

Glumački par Sloboda Mićalović i Vojin Ćetković u braku su skoro 18 godina i važe za jedan od najskladnijih parova u domaćem šoubiznisu. Upoznali su se na setu, a privatnost su dugo skrivali od očiju javnosti te je tako javno viđena samo jedna fotografija sa njihove svadbe.

Glumica je svojevremeno sa svojim pratiocima podijelila fotografiju sa vjenčanja. Ona je imala šiške sve do očiju, dok je on nosio pederušu uz svečano odijelo koja je u to vrijeme bila neizostavni modni detalj koji se na velika vrata vratio posle devedesetih.

Sloboda je odabrala usku vjenčanicu i elegantni veo sa vezom na rubovima, klasiku po kojoj je i danas znamo i koja joj najbolje pristaje. Vjenčali su se u hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Beogradu u najužem krugu porodice i prijatelja.

Ono što mnoge uvek iznenadi jeste razlika u godinama između njih dvoje. Vojin Ćetković je rođen 1971. godine, dok je Sloboda 1981. godište. To znači da je glumac od svoje supruge stariji tačno 10 godina.

Upoznali se 2002. godine na snimanju filma

Inače, Vojin Ćetković i deset godina mlađa Sloboda Mićalović upoznali su se 2002. na snimanju filma “Zona Zamfirova”, kada su se rodile prve iskre koje su kasnije prerasle u romansu.

Nedugo zatim oboje su se razišli od svojih partnera, a jedne ljetnje noći, 2004. godine, počeli su svoju ljubavnu romansu, koju su krunisali brakom četiri godine kasnije.

"Sjećam se kada sam je prvi put ugledao, snimali smo, ona je bila studentkinja. Nikada na taj način nisam gledao studentkinje, naročito jer su uglavnom bile klinke. Prošlo je nekoliko dana, pozvao me je snimatelj da dođem da nešto pogledam. Vidio sam je kao nekog ko će vjerovatno da snima, nisam je posmatrao po principu 'lijepa je' ili slično", rekao je Vojin svojevremeno, prenosi "Hello".