Sloboda i Vojin pakuju stvari i sele se: Pazarili nekretninu koja je po njihovom ukusu, evo i gdje

Autor Marina Cvetković
0

Sloboda Mićalović i Vojin Ćetković kupili su novu nekretninu u kojoj će uskoro uživati u pogledu.

Sloboda Mićalović i Vojin Ćetković kupili novu nekretninu Izvor: YouTube/screenshot/K1 televizija

Vojin Ćetković i Sloboda Mićalović kupili su stan u Zemunu s pogledom na Dunav. Kako saznajemo, ova nekretnina nije kupljena u skorije vrijeme, već prije skoro godinu dana, a oni se nisu opterećivali brzim preseljenjem jer su htjeli da novi dom urede po svom ukusu.

Idealan život

Takođe, nije u pitanju jedna od zgrada koje poslednjih godina niču u srpskoj prijestonici, već se radi o starijoj gradnji na vrhunskoj lokaciji. Pogled na Dunav, parkovi, mnogo mjesta za parking i dobar komšiluk, apoteke, sve što je potrebno za idealan porodični život. Kako izvor blizak bračnom paru za Kurir kaže, oni ne žure sa useljenjem jer već imaju svoj stan.

"Sloboda i Vojin su ovaj stan kupili prije više od godinu dana. Kad je ona žena napala Slobodu, to je bilo u blizini te zgrade. Stan ima veću kvadraturu nego ovaj u kom žive, a s obzirom na to da im djeca rastu, stan u kom su dosad živjeli postao je tesan. Odlučili su se za ovaj kraj jer im je sve po mjeri. Lokacija, okruženje, kvalitet zgrade. Znate da su oni skromni i da nemaju te komplekse da žive po luksuznim naseljima u Beogradu, već im je samo bilo bitno da pronađu nekretninu koja će im u potpunosti odgovarati. Oni su se u dogovoru s ćerkama odlučili za ovaj stan i nisu žurili sa useljenjem, već su htjeli da ga renoviraju po svojoj mjeri, s obzirom na to da je u pitanju starija gradnja", rekao je sagovornik za Kurir.

Sloboda i Vojin nisu daleko otišli od lokacije na kojoj su živjeli, pa se širokim bulevarom na Novom Beogradu može brzo stići s jedne lokacije na drugu. Nije poznato šta će uraditi s nekretninom koju imaju u blokovima na Novom Beogradu, a tokom braka, osim stanova u Beogradu, Ćetković i Mićalovićka stekli su i veliko imanje van srpske prijestonice, tačnije, u Čortanovcima. Oni tamo uglavnom provode svoje slobodno vrijeme, a posjeduju i oko 60 čokota vinove loze.

Evo kako izgleda:

Skladan bračni par ovdje uživa da provodi vrijeme sa svojim nasljednicama Verom i Milom, posebno za vrijeme praznika, a u njihov dom možemo da zavirimo putem društvenih mreža, budući da Sloboda često dijeli fotografije iz ove kuće, dok se sunča kraj bazena.

Tagovi

Sloboda Mićalović vojin ćetković nekretnina

