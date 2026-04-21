"Riješiću to kako znam i umijem": Sandra Rešić odgovorila Miroslavu Iliću na optužbe da mu je ukrala 45.000 €

Pjevačica Sandra Rešić prokomentarislaa je optužbe Miroslava Ilića da mu duguje 45.000 eura. Osim toga, Sandra je otkrila i da bi ponovo ušla u rijaliti "Zadruga 9 Elita".

"Ja sve na legalan način rješavam, naročito ugrožavanje integriteta moje porodice, radim sa svojim privatnim stvari kako znam i umijem. Meni je to smiješno. To su stvari za sud, videćemo kako i šta. Da neko bilo šta izmisli posle toliko godina i iznese o meni, to rješavam kako znam i umijem. Ne znam da li im treba reklama, to ćeš morati njih da pitaš", rekla je Sandra.

"Ušla bih u Elitu za velike pare, kao i Stanija"

"Bila sam sa Stanijom u petici mjesec dana, imale smo opasne svađe. Njen ulazak sam ispratila, a nakon toga slabo, to je neka priča koja se vrti godinama unazad i nije mi interesantno. Ono što čujem kao gradske priče, jeste da je Stanija pokidala. Ne vjerujem da je ušla za male pare, ako kaže da je najveći honorar u istoriji onda sigurno nije pogriješila. Ja bih ušla za velike pare uvijek", priznala je Sandra.

Podsjetimo, pjevačica Sandra Rešić stavila tačku na dugogodišnju emotivnu vezu sa pjevačem Miroslavom Ilićem.

"Istina je da sam raskinula vezu. Nema tu ničeg neobičnog, on jednostavno nije imao razumijevanja za moj posao i činjenicu da danima nekad mogu da budem na putu. Kad gazde u inostranstvu hoće da ostanemo još dan da nas lijepo ugoste posle tezge, on je pravio problem što ostajem, sa kime sam i slično. Objašnjavala sam dok mi nije dozlogrdilo, tako da je bolje ovako", rekla je pjevačica.

"Sa druge strane, ja sam imala razumijevanja za njegov posao, gledala sam da uvijek izađem u susret za sve, ali mora da postoji nešto što se zove komprimis. Bolje je što se desilo ovako. Nisam ga pokazivala javnosti, jer eto, sad bi se nakon raskida svuda provlačila naša zajednička fotografija. Ovako je bolje, svako na svoju stranu i ćao", iskrena je bila Sandra za domaće medije.