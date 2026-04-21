"Sin me posmatra kao neku jadnu samu ženu": Fatalna voditeljka raskinula dugodišnju vezu, ovakvog muškarca traži

Bojana Lazić otkrila je da njen sin priželjkuje da ona pronađe novog partnera.

Izvor: Instagram/bojanalazic00

Voditeljka Bojana Lazić sada je na Instagramu otvoreno odgovarala na pitanja svojih pratilaca i dotakla se privatnog života. Iskreno je priznala da je stavila tačku na dugogodišnju vezu i okrenula se sebi i novim životnim izazovima.

Otkrila je i kakvog muškarca priželjkuje, naglasivši da su joj najvažnije osobine hrabrost, lojalnost i dosljednost

Na pitanje da li je slobodna, Bojana je odgovorila:

"Završila sam i stavila tačku na dugogodišnju vezu. Vraćala se i davala nove šanse. Sada uživam u sebi, detetu, poslu, putovanjima i stalno upoznajem sebe. Radujem se životu", napisala je Bojana, pa otkrila koji je njen tip muškarca.

"Dobar hrabar i lojalan čovek koji stoji iza svojih riječi, sposoban i vrijedan".

"Meni je važna ta finansijska stabilnost kod muškarca"

Podsjetimo, kako je ranije istakla, ne želi da bude lažno skromna kada su finansije u pitanju.

"Meni je važna ta finansijska stabilnost kod muškarca. Ne tražim ja vile i kamione, važno mi je da imam svoj dom, siguran posao, da mogu da otputujem negdje. Čovjek koji kaže da mu nisu bitne finansije, taj laže. Najvažniji je mir, ako ti zadržiš to, a imaš svoje vrijeme i zaradiš uz to, to je onda dobitna kombinacija", kaže Bojana.