Pohvalila se kabrioletom od 250.000 €, a biznismen iz NS je obasipa poklonima: Fatalna voditeljka uživa u pažnji

Bojana Lazić, iako nikada nije priznala da je zauzeta, novom fotografijom i bez reči stavila je do znanja da joj u ljubavi sve cveta

Voditeljka Bojana Lazić, otišla je u Novi Sad, sela u jedan restoran, a onda joj je stigao buket ruža. I to ne mali buket, već onaj najveći i čuveni zvani "101 ruža".

Bojana nije krila oduševljenje, a njen osmeh je to i dokazao. Kako se šuška, poklonima i pažnjom je obasipa biznismen iz pomenutog grada, koji se trudi da joj udovolji u svemu.

PodsetImo, voditeljka se nedavno pohvalila i skupocenim autom.

"Nikad ne bih oprostila prevaru"

Voditeljka koja ima jedan brak iza sebe sa kolegom Žarkom Lazićem, nedavno je otkrila šta partneru nikada ne bi oprostila.

"Ja partneru ne bih oprostila mnogo stvari, nisam toliko tolerantna. Ne bih mu oprostila prvo prevaru, što danas mnoge žene praštaju, verovatno ću biti neudata, vidite da svaki muškarac vara, posebno u Srbiji, tako da to ne bih oprostila i ne bih oprostila nepoštovanje, to je isto deo toga. Nikad ne bih mogla da budem u odnosu gde nema više ljubavi samo zbog dece", dodala je.

Otkrila je da li bi saopštila drugarici kada bi saznala da je muž vara.

"Zavisi kakva je prevara u pitanju, ako je samo za jedno veče, ne bih nekome kvarila brak, posebno ako imaju decu i ako ona to ne oseća. Ali ako živi dvostruko i pored svoje žene im dugogodišnje veze, onda bih rekla."

Bojana se osvrnula na svoj odnos sa bivšim mužem Žarkom Lazićem za kog je ranije pričala da ju je varao.

"On je otac, ja ga ne teram, ako on oseća potrebu da brine o svom detetu, meni se to podrazumeva. I roditelji treba da imaju neku savest. Ja sam staratelj, ja sam majka i majku nikad niko ne može da zameni, e sad imaš raznih očeva. Ovaj naš odnos je dobar", dodala je.

