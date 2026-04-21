Muzičar D4vd se izjasnio da nije kriv za ubistvo djevojčice, prijeti mu doživotna robija

Pjevač D4vd optužen je za teško ubistvo, a njegovi advokati navode da će dokazati njegovu nevinost.

Američki muzičar D4vd izjasnio se da nije kriv po optužbama za ubistvo prvog stepena u slučaju smrti tinejdžerke koja je nestala prošle godine.

Zvezda, čije je pravo ime Dejvid Entoni Berk, optužena je za ubistvo četrnaestogodišnje Selest Rivas Ernandez, čiji su posmrtni ostaci pronađeni u septembru u Tesli registrovanoj na njegovu adresu u Teksasu.

Berk (21) je takođe optužen za ubistvo "iz finansijske koristi", kao i za ubistvo svedoka u istrazi, saopštio je okružni tužilac Los Anđelesa.

On nije govorio tokom svog izjašnjavanja pred sudom u ponedjeljak – što je bilo njegovo prvo pojavljivanje pred sudom od hapšenja prošle nedjelje. Njegovi advokati su se izjasnili u njegovo ime.

U sudnici u Los Anđelesu u ponedeljak, tim odbrane muzičara saopštio je da vjeruje da će "stvarni dokazi pokazati da Dejvid nije ubio Selest" i da nije uzrok njene smrti – ponavljajući izjave koje su njegovi advokati dali nakon hapšenja prošle nedjelje.

"Snažno ćemo braniti Dejvidovu nevinost", naveli su advokati.

Nakon mjeseci nagađanja o ovom slučaju, u sudnici se osjećala napetost i iščekivanje. Tišina je zavladala kada su ušli roditelji djevojčice.

Svi pogledi potom su bili uprti ka vratima na koja je Berk trebalo da uđe. Bio je jedva vidljiv publici u sudnici. Berkov tim zatražio je javno saslušanje nakon višemjesečnih sjednica velike porote iza zatvorenih vrata. Sud je naložio mrtvozorniku da podijeli izvještaj o smrti tinejdžerke, koji je u rijetkom potezu vlasti bio zabranjen za javno objavljivanje.

U saopštenju za američkog partnera BBC-ja, CBS News, porodica Rivas Ernandez navela je da je "posvećena tome da se Selestin glas čuje i da se njeno sjećanje poštuje tokom celog procesa". Njihov advokat nije odmah odgovorio u ponedjeljak na zahtjev BBC-ja za komentar o optužbama.

Tokom ranije konferencije za medije u ponedjeljak, okružni tužilac okruga Los Anđeles Nejten Hokman rekao je da je 23. aprila 2025. godine Rivas Ernandez otišla u Berkovo kuću u Holivud Hilsu i da se „više nikada nije javila“.

Njeni raskomadani i raspadnuti posmrtni ostaci pronađeni su 8. septembra 2025. godine – kada je istraga započela – u prednjem prtljažniku Tesle registrovane na Berka, navodi se u sudskim dokumentima. Kada su vlasti uklonile torbu, unutra su pronašli odsječene ruke i noge, stoji u dokumentima.

"Noćna mora svakog roditelja je situacija u kojoj vaša ćerka izađe jedne večeri i nikada se ne vrati", rekao je Hokman.

"Želim da budem jasan oko jedne stvari. Moja dužnost nije da podstičem spekulacije. Moja dužnost je da sprovedem pravdu, a to zahtjeva strpljenje i disciplinu svih uključenih", rekao je Mekdonel.

"Ova istraga vođena je jednim ciljem – da se obezbijedi pravda za Selest Rivas i za one koji su je voleli. Morali smo da budemo sigurni da ništa što kažemo ili uradimo ne ugrozi ovaj slučaj."

Dodao je da je stanje u kojem su pronađeni posmrtni ostaci tinejdžerke otežalo utvrđivanje uzroka smrti. S obzirom na 'značajan vremenski period koji je prošao između njene smrti i pronalaska", dokazi su se degradirali ili nestali, rekao je on.

Na pitanje zašto je hapšenje potrajalo toliko dugo, Hokman je objasnio da su postojale poteškoće u razgovorima sa više osoba, od kojih su neke bile "saradljive", a neke nisu, kao i u analizi svih dokaza.

"Radi se o vrsti slučaja u kojem je cilj da se prikupi što više informacija", rekao je, uz apel svima koji imaju bilo kakve informacije da ih prijave.

Berk je nakon hapšenja u četvrtak ostao u pritvoru bez mogućnosti kaucije. Pevač je iz Hjustona u Teksasu i najpoznatiji je po mračnim indie-pop hitovima poput "Here With Me" i "Romantic Homicide". Prvobitno je stekao popularnost kao tinejdžer objavljujući video-snimke na kojima igra video-igru Fortnite.

Nakon što je sam naučio muzičku produkciju, objavio je svoj debitantski EP "Petals to Thorns" 2023. godine. Iste godine našao se na listi Variety "Young Hollywood" i bio predgrupa SZA na njenoj SOS turneji.

Debitantski album objavio je u aprilu 2025. godine, a na Spotifyju je dostigao oko 22 miliona mjesečnih slušalaca, dok na TikToku ima gotovo četiri miliona pratilaca.

D4vd je bio na turneji kada su posmrtni ostaci pronađeni. Ubrzo nakon toga otkazao je svetsku turneju i povukao se iz javnosti.

U sudskim dokumentima koji su postali javni u februaru, naveden je kao "meta" istrage velike porote u vezi sa smrću.

Kancelarija okružnog tužioca okruga Los Anđeles je u ponedeljak za BBC saopštila da "ne može da komentariše istrage velike porote".