Uhapšen popularni pjevač zbog ubistva djevojčice: U autu pronašli dijelove njenog tijela

Mladi reper D4vd, čije se ime izgovara kao Dejvid, konačno je završio iza rešetaka, iako njegovi advokati i dalje tvrde da je nevin, dok policija sprema predmet za tužilaštvo

Popularni pevač D4vd konačno je uhapšen zbog sumnje da je umiješan u ubistvo četrnaestogodišnje tinejdžerke Selest, čije je tuhelo u stanju raspadanja pronađeno prije sedam mjeseci u njegovom napuštenom automobilu marke Tesla, saopštile su vlasti u četvrtak.

Sa druge strane, njegov pravni tim tvrdi da pjevač nema nikakve veze sa smrću djevojčice i da će dokazi to jasno pokazati.

Policija saopštila detalje hapšenja

Policija Los Anđelesa navela je u kratkom saopštenju da su detektivi priveli 21-godišnjeg izvođača rođenog u Hjustonu. Njegovo pravo ime je Dejvid Berk, a sumnjiči se u okviru istrage smrti Seleste Rivas Ernandez.

Njegovi advokati Bler Berk, Merilin Bednarski i Redžina Piter odmah su reagovali.

"Da budemo potpuno jasni, stvarni dokazi u ovom slučaju pokazaće da Dejvid Berk nije ubio Seleste Rivas Ernandez niti je odgovoran za njenu smrt", naveli su branioci.

Tužilaštvo odlučuje o optužnici

Istražitelji će, prema navodima policije, u ponedjeljak dostaviti predmet kancelariji okružnog tužioca okruga Los Anđeles. Tamo će odjeljenje za teška krivična djela procijeniti da li postoji dovoljno materijala za podizanje optužnice.

U međuvremenu, pjevač je bio pod istragom velike porote okruga Los Anđeles, a slučaj je dugo vođen u tajnosti.

Ipak, krajem februara postalo je poznato da je upravo on meta istrage, nakon što su njegova majka, otac i brat podnijeli prigovor sudu u Teksasu zbog poziva za svjedočenje.

Jeziv prizor u automobilu

Tijelo nestale djevojčice pronađeno je 8. septembra u Tesli koja je odvučena iz oblasti Holivud Hils, dan nakon njenog rođendana.

Porodica je nestanak prijavila još 2024. godine, kada je djevojčica živjela u svom rodnom mjestu Lejk Elsinor, oko 112 kilometara jugoistočno od Los Anđelesa.

U sudskim dokumentima navodi se da su istražitelji u vozilu pronašli vreću za tijelo prekrivenu insektima, uz snažan miris raspadanja.

Kada su detektivi otvorili vreću, zatekli su stravičan prizor - glavu i torzo u raspadnutom stanju. Daljom pretragom pronađeni su i drugi dijelovi tijela u dodatnoj crnoj vreći. Zvaničan uzrok smrti za sada nije objavljen.

Od zvijezde TikToka do centra skandala

D4vd je postao poznat među pripadnicima Generacije Z zahvaljujući spoju indi roka, R&B zvuka i lo-fi popa.

Veliku popularnost stekao je 2022. godine kada je njegova pesma "Romantic Homicide" postala viralna na TikToku i stigla do četvrtog mjesta Billboard liste Hot Rock & Alternative Songs. Nakon što je Selest pronađena u njegovom automobilu, Dejvid je nastavio svjetsku turneju, a proteklih mjeseci izašli su brojni dokazi o njegovoj povezanosti sa Selest.

