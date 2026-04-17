Uhapšen popularni pjevač zbog ubistva djevojčice: U autu pronašli dijelove njenog tijela

Mladi reper D4vd, čije se ime izgovara kao Dejvid, konačno je završio iza rešetaka, iako njegovi advokati i dalje tvrde da je nevin, dok policija sprema predmet za tužilaštvo
Popularni pevač D4vd konačno je uhapšen zbog sumnje da je umiješan u ubistvo četrnaestogodišnje tinejdžerke Selest, čije je tuhelo u stanju raspadanja pronađeno prije sedam mjeseci u njegovom napuštenom automobilu marke Tesla, saopštile su vlasti u četvrtak.
Sa druge strane, njegov pravni tim tvrdi da pjevač nema nikakve veze sa smrću djevojčice i da će dokazi to jasno pokazati.
Policija saopštila detalje hapšenja
Policija Los Anđelesa navela je u kratkom saopštenju da su detektivi priveli 21-godišnjeg izvođača rođenog u Hjustonu. Njegovo pravo ime je Dejvid Berk, a sumnjiči se u okviru istrage smrti Seleste Rivas Ernandez.
Njegovi advokati Bler Berk, Merilin Bednarski i Redžina Piter odmah su reagovali.
"Da budemo potpuno jasni, stvarni dokazi u ovom slučaju pokazaće da Dejvid Berk nije ubio Seleste Rivas Ernandez niti je odgovoran za njenu smrt", naveli su branioci.
Tužilaštvo odlučuje o optužnici
Istražitelji će, prema navodima policije, u ponedjeljak dostaviti predmet kancelariji okružnog tužioca okruga Los Anđeles. Tamo će odjeljenje za teška krivična djela procijeniti da li postoji dovoljno materijala za podizanje optužnice.
U međuvremenu, pjevač je bio pod istragom velike porote okruga Los Anđeles, a slučaj je dugo vođen u tajnosti.
Ipak, krajem februara postalo je poznato da je upravo on meta istrage, nakon što su njegova majka, otac i brat podnijeli prigovor sudu u Teksasu zbog poziva za svjedočenje.
Jeziv prizor u automobilu
Tijelo nestale djevojčice pronađeno je 8. septembra u Tesli koja je odvučena iz oblasti Holivud Hils, dan nakon njenog rođendana.
Porodica je nestanak prijavila još 2024. godine, kada je djevojčica živjela u svom rodnom mjestu Lejk Elsinor, oko 112 kilometara jugoistočno od Los Anđelesa.
U sudskim dokumentima navodi se da su istražitelji u vozilu pronašli vreću za tijelo prekrivenu insektima, uz snažan miris raspadanja.
Kada su detektivi otvorili vreću, zatekli su stravičan prizor - glavu i torzo u raspadnutom stanju. Daljom pretragom pronađeni su i drugi dijelovi tijela u dodatnoj crnoj vreći. Zvaničan uzrok smrti za sada nije objavljen.
Od zvijezde TikToka do centra skandala
D4vd je postao poznat među pripadnicima Generacije Z zahvaljujući spoju indi roka, R&B zvuka i lo-fi popa.
Veliku popularnost stekao je 2022. godine kada je njegova pesma "Romantic Homicide" postala viralna na TikToku i stigla do četvrtog mjesta Billboard liste Hot Rock & Alternative Songs. Nakon što je Selest pronađena u njegovom automobilu, Dejvid je nastavio svjetsku turneju, a proteklih mjeseci izašli su brojni dokazi o njegovoj povezanosti sa Selest.
(Kurir.rs/MONDO)