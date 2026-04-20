Jakov Jozinović ponovo na udaru: Tvrde da je iskopirao ovaj jugoslovenski hit, sličnost je nevjerovatna

Izvor: Youtube

Ime Jakov Jozinović poslednjih dana sve češće se pojavljuje na društvenim mrežama, a razlog je njegova pjesma "Ja volim", koja je izazvala burne reakcije publike. Mnogi korisnici tvrde da ova numera neodoljivo podseća na legendarni jugoslovenski hit "Deni" grupe COD.

Na mrežama se masovno komentariše da je Jakov Jozinović u svojoj pjesmi navodno preuzeo gotovo kompletnu melodiju poznatog hita, dok je, prema mišljenju publike, promijenio samo tekst.

Mnogi ističu da je sličnost očigledna već na prvo slušanje, zbog čega su korisnici počeli da dijele isječke obije pjesme i upoređuju ih.

Inspiracija ili kopiranje?

Glavno pitanje koje se nameće jeste da li je riječ o muzičkoj inspiraciji ili otvorenom kopiranju.

Poslušajte hit grupe COD:

Dok jedni smatraju da je granica pređena, drugi ipak vjeruju da je u pitanju samo omaž starom hitu.

Poslušajte pjesmu Jakova Jozinovića:

Polemika se iz dana u dan širi, a komentari se samo nižu, što dodatno podiže interesovanje javnosti za ovu priču.

Pjevač se još uvijek ne oglašava

Iako se o ovoj temi sve više govori, Jakov Jozinović se za sada nije oglasio povodom ovih navoda.