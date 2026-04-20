logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Jakov Jozinović ponovo na udaru: Tvrde da je iskopirao ovaj jugoslovenski hit, sličnost je nevjerovatna

Jakov Jozinović ponovo na udaru: Tvrde da je iskopirao ovaj jugoslovenski hit, sličnost je nevjerovatna

Autor Đorđe Milošević
0

Iako se o ovoj temi sve više govori, Jakov Jozinović se za sada nije oglasio povodom ovih navoda.

Jakov Jozinović ponovo na udaru: Tvrde da je iskopirao ovaj jugoslovenski hit Izvor: Youtube

Ime Jakov Jozinović poslednjih dana sve češće se pojavljuje na društvenim mrežama, a razlog je njegova pjesma "Ja volim", koja je izazvala burne reakcije publike. Mnogi korisnici tvrde da ova numera neodoljivo podseća na legendarni jugoslovenski hit "Deni" grupe COD.

Na mrežama se masovno komentariše da je Jakov Jozinović u svojoj pjesmi navodno preuzeo gotovo kompletnu melodiju poznatog hita, dok je, prema mišljenju publike, promijenio samo tekst.

Mnogi ističu da je sličnost očigledna već na prvo slušanje, zbog čega su korisnici počeli da dijele isječke obije pjesme i upoređuju ih.

Inspiracija ili kopiranje?

Glavno pitanje koje se nameće jeste da li je riječ o muzičkoj inspiraciji ili otvorenom kopiranju.

Poslušajte hit grupe COD:

COD - Denny - ( Audio )
Izvor: YouTube

Dok jedni smatraju da je granica pređena, drugi ipak vjeruju da je u pitanju samo omaž starom hitu.

Poslušajte pjesmu Jakova Jozinovića:

Jakov Jozinović - Ja volim
Izvor: YouTube

Polemika se iz dana u dan širi, a komentari se samo nižu, što dodatno podiže interesovanje javnosti za ovu priču.

Pjevač se još uvijek ne oglašava

Iako se o ovoj temi sve više govori, Jakov Jozinović se za sada nije oglasio povodom ovih navoda.

Možda ce vas zanimati

Tagovi

Jakov Jozinović ja volim pjesma kopiranje COD

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ