Jedna od najvećih zvezda Balkana pristala da Jakovu bude gost: Ljudi su u šoku kako izgleda u 48. godini

Na sceni se pojavila u uskoj Gotje haljini vrijednoj oko 1.400 eura, sa upečatljivim dezenom koji je istakao njenu figuru.
Mladi hrvatski pjevač Jakov Jozinović nastavlja da niže uspjehe, pa je tako sinoć održao i sedmi uzastopni koncert u Beogradu.
Posebno oduševljenje izazvalo je pojavljivanje regionalne zvijezde Jelena Rozga, koja je bila specijalna gošća na koncertu. Njihov zajednički nastup izazvao je ovacije publike, a Jakov nije krio koliko mu znači što upravo sa njom dijeli binu.
"Nisam vjerovao da će doći na koncert kad sam je zvao da bude gost. Na moju radost, prihvatila je", kazao je Jakov na koncertu publici.
Jelena Rozga dodatno je zablistala i svojim izgledom. Na sceni se pojavila u uskoj Gotje haljini vrijednoj oko 1.400 eura, sa upečatljivim dezenom koji je istakao njenu figuru, što nije promaklo oku publike.