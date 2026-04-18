Oglasio se sin Harisa Džinovića i Meline: Mama se danas udala za milionera, on joj stavio do znanja šta misli (Foto)

Autor Dragana Tomašević
Sin Harisa Džinovića Kan, nije danas u Monaku i Portofinu sa majkom i sestrom

Oglasio se sin Harisa Džinovića i Meline: Mama se danas udala za milionera, on joj stavio do znanja šta misli (Foto)

Dok bivša žena Harisa Džinovića, Melina, započinje novo poglavlje u životu uz svog izabranika, imućnog britanskog biznismena, porodični odnosi i dalje privlače pažnju javnosti.

Njen sin Kan, koji je ostao u Srbiji sa ocem, ne krije distancu prema majčinom partneru i, kako se navodi, nije zainteresovan za upoznavanje.

U jeku vjenčanja, Kan se oglasio na društvenim mrežama objavivši nasmijani selfi, čime je jasno poručio da ga aktuelna dešavanja ne dotiču i da uživa u sopstvenom miru, daleko od cijele situacije.

Javnost je nedavno brujala o šokantnoj sceni iz jednog poznatog restorana na Senjaku, kada se Melina, sada Arnold, pravila da ne poznaje sopstveno dijete.

Đina se upoznala sa milionerom

Dok Kan ne želi da bude deo majčinog novog života i nije oduševljen njenim izborom partnera, njegova sestra Đina ima potpuno drugačiji stav.

Đina održava veoma blizak odnos sa Melinom, redovno je posjećuje u Monaku i već je razvila prijateljski odnos sa njenim novim suprugom milionerom. Svi zajedno su nedavno uživali na ručku, gdje su se Đina i engleski biznismen odlično uklopili i sprijateljili.

(Kurir, MONDO)

