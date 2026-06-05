Donald Tramp najavio je da će biti prisutan na trećoj utakmici NBA finala između Njujorka i San Antonija.

Izvor: Profimedia/AA/ABACA / Abaca Press

Sprema se haos za finale NBA lige. Predsjednik Amerike Donald Tramp najavio je da će da prisustvuje trećem meču velikog finala u "Medison Skver Gardenu" i da će da prati utakmicu između Njujork Niksa i San Antonio Sparsa. To znači da će da budu ozbiljne mjere obezbjeđenja.

U prevodu sve će biti "pod lupom" i "zaključano", tako da će to definitivno da utiče i na samu organizaciju. Očekuju se ozbiljne mjere obezbjeđenja, sigurno neće biti ulijetanja na teren kao u Teksasu i hapšenja navijača.Gallery

U prvom meču Niksi su napravili brejk i vode sa 1:0. Drugi meč igra se u noći između petka i subote u 2.30 po našem vremenu, dok je treći na programu u noći između ponedjeljka i utorka u 2.30 u Njujorku.