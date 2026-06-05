Francuski ratni avioni presreli su 11 ruskih lovaca prethodne nedelje.

Izvor: Frederic Moreau / AFP / Profimedia

Francuski ratni avioni presreli su prethodne nedelje, krajem maja, čak 11 ruskih aviona u okviru NATO misije vazdušnog nadzora istočnog krila NATO pakta, piše "Euronews". Portparol francuske vojske, pukovnik Žilijem Verne, je izjavio da su francuski "rafali" više puta poletali iz Litvanije kako bi presreli ruske avione.

Među presretnutim ruskim avionima bili su transportni avioni kao što su "Iljušin IL-18", i "Antonov AN-12", kao i borbeni izviđački avioni poput "Suhoja SU-24" i "Antonov AN-30". Čak šest ruskih aviona su djelovali u okviru baltičke zone odgovornosti.

Vidi opis Drama na nebu iznad sjevera Evrope: Francuski "Rafali" presreli čak 11 ruskih aviona Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Gianluca Vannicelli/ipa-agency / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: KEIZO MORI / UPI / Profimedia Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Msgt. Andrew Sinclair/U.S. Air / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Prezat Denis/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Ludovic MARIN / AFP / Profimedia Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Eibner-Pressefoto/Memmler / imago stock&people / Profimedia Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: YouTube/Printscreen/Jonathan Winton Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Frederic Moreau / AFP / Profimedia Br. slika: 9 9 / 9 AD

Francuske vazduhoplovne snage su trenutno raspoređene u regionu u okviru NATO misije nadzora vazdušnog prostora Baltika. Riječ je o rotaciji koja se vrši na četiri mjeseca.

Cilj ovih misija je zaštita vazdušnog prostora baltičkih država. NATO pojačava svoje prisustvo na istočnom krilu još od ruske "aneksije" poluostrva Krim 2014. godine.