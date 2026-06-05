Francuski ratni avioni presreli su 11 ruskih lovaca prethodne nedelje.
Francuski ratni avioni presreli su prethodne nedelje, krajem maja, čak 11 ruskih aviona u okviru NATO misije vazdušnog nadzora istočnog krila NATO pakta, piše "Euronews". Portparol francuske vojske, pukovnik Žilijem Verne, je izjavio da su francuski "rafali" više puta poletali iz Litvanije kako bi presreli ruske avione.
Među presretnutim ruskim avionima bili su transportni avioni kao što su "Iljušin IL-18", i "Antonov AN-12", kao i borbeni izviđački avioni poput "Suhoja SU-24" i "Antonov AN-30". Čak šest ruskih aviona su djelovali u okviru baltičke zone odgovornosti.
Drama na nebu iznad sjevera Evrope: Francuski "Rafali" presreli čak 11 ruskih aviona
Francuske vazduhoplovne snage su trenutno raspoređene u regionu u okviru NATO misije nadzora vazdušnog prostora Baltika. Riječ je o rotaciji koja se vrši na četiri mjeseca.
Cilj ovih misija je zaštita vazdušnog prostora baltičkih država. NATO pojačava svoje prisustvo na istočnom krilu još od ruske "aneksije" poluostrva Krim 2014. godine.