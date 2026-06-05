Bugarski premijer Rumen Radev pozvao je na mir u Ukrajini, upozorivši da evropski pokušaji da ostvare pobjedu nad najvećom nuklearnom silom na svijetu enormno povećavaju bezbjednosne rizike.

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Bugarski premijer Rumen Radev pozvao je na jače diplomatske napore kako bi se okončao rat u Ukrajini i upozorio na sve veće rizike dalje eskalacije, piše bugarski Novinite.

"Znate li u čemu je naš problem? Evropa do sada pokušava da ostvari konvencionalnu pobjedu protiv najveće svjetske nuklearne sile", rekao je Radev na marginama samita EU - Zapadni Balkan u Tivtu u Crnoj Gori.

Upozorenje na bezbjednosne rizike

Radev je poručio da bi sve zemlje trebalo da doprinesu postizanju mira i podrže inicijative usmjerene na okončanje sukoba. Istakao je da Evropi nedostaju sredstva za suprotstavljanje ruskom hipersoničnom oružju i upozorio da trenutni pristup povećava bezbjednosne rizike.

"To enormno povećava rizik. Povećavamo nuklearni rizik", rekao je.

Mir kao prioritet

Radev je dodao da bi trebalo pozdraviti svaki napor ka sporazumnom rešenju, nezavisno od toga odakle on potiče. Naglasio je da bi prioritet trebalo da bude pronalazak puta ka miru, a ne produženje sukoba.