Treći teniser svijeta Aleksandar Zverev je jako blizu osvajanje prve grend slem titule u karijeri.

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Nemački teniser Aleksandar Zverev plasirao se u finale Rolan Garosa, pošto je u polufinalu slavio protiv Čeha Jakuba Menšika poslije borbe u četiri seta rezultatom 7:5, 6:2, 3:6, 6:3.

Ovo je drugo finale za Nijemca na pariskoj šljaci, a na putu do prvog grend slema trofeja u karijeri će mu stajati bolji iz meča Arnaldi - Koboli. Prethodno je u meču za titulu prije dvije godine poražen od Karlosa Alkaraza.

Gledali smo vrhunski tenis u prvom setu koji je trajao više od sat vremena. Od prvog gema se igralo na razliku, igrači su razmjenjivali silovite udarce i konstantno pretili. Ključni momenat se dogodio pri rezultatu 4:3 za Menšika. Zverev se suočio sa dvije brejk lopte, ali je obje spasio i to jer bio trenutak kada je shvatio da mu se neće ponovo ukazati ovakva prilika.

Potom je stigao do brejka u kasnoj fazi seta i poveo sa 1:0 (7:5). U drugom smo gledali potpuno drugačiju priču, Menšik nije mogao da se oporavi od propuštenih šansi, pa je lako položio oružje. Zverev je napravio dva brejka i za samo 35 minuta riješio drugi period igre u svoju korist 6:2.

Iako se Menšik mučio na terenu, u jednom momentu je zatražio medicinski tajm-aut, uspio je da se konsoliduje i osvoji treći set. Za to mu je bio dovoljan samo jedan brejk u šestom gemu, pošto do kraja nije dozvolio Nijemcu da ga uzdrma.

Zverev je u četvrtom setu krenuo na sve ili ništa, odmah je napravio brejk i poveo sa velikih 3:0. Mogao je Nijemac sve da riješi u narednom gemu kada je propustio dvije brejk lopte, ali uspio je Menšik da se upiše na semafor, a potom i da koliko-toliko produži meč. Ipak, treći teniser svijeta nije izgubio prednost brejka do kraja meča i sa 6:3 ovjerava plasman u finale.