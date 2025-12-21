Jelena Rozga zabrinula objavom: Otkrila kroz šta trenutno prolazi, priložila i dokaz

Rozga se oglasila emotivnom objavom.

Izvor: Instagram/RozgaJelenaOfficial

Ni pop pjevačicu Jelenu Rozgu nije zaobišao virus koji trenutno hara Balkanom, ali je uprkos poteškoćama i narušenom zdravlju održala nastup.

Hrvatica se nakon istog obratila fanovima putem društvene mreže Instagram, gdje je istakla da bez njihove podrške i energije ništa od ovoga ne bi bilo moguće.

"Ni mene nije zaobišao grip, ali sinoć sam izdržala jer sam imala vas. Hvala Zabok", napisala je pjevačica na svom profilu.

Izvor: instagram/printscreen/rozgajelenaofficial

Pjevala imućnom Srbinu

Inače, Jelena je nedavno pjevala na slavlju koje je organizovano povodom rođendana bliskog člana porodice Ljubana Hofmana Vidovića.

Gala veselje se održalo u jednom beogradskom restoranu, a Ljuban Hofman i njegova supruga su za Rozgu morali da izdvoje 25.000 eura kako bi im svojim hitovima uveličala divan dan.