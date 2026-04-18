Đina se nije pojavila na Melininom vjenčanju: Nema ni njenog sina Kana, šok preokret na dan svadbe

Iako su mnogi mislili da će i Kan biti tamo, uprkos narušenim odnosima, do toga izgleda nije došlo.

Melina Džinović izgovorila je sudbonosno "da" novom mužu, britanskom milioneru Džefriju Polu Arnoldu u Monaku. Uz Melinu su najsrećnijeg dana za nju, bili i najbliži, porodica, roditelji, ali i ćerka Đina Džinović.

Ipak, kako saznaju domaći mediji, iako je sinoć bila na slavlju u jednom restoranu u Nicu, Đina je propustila mamino vjenčanje.

I dok su na početku gosti i kumovi stizali ispred opštine, od Melinine mezimice nije bilo ni traga, a ni glasa.

Melinina naslednica je zakasnila na ceremoniju u opštini i stigla tek na kraju vjenčanja njene mame i njenog novog muža, milionera.

Đina je uletjela u opštinu, ali već je bio kraj. Melinina ćerka je stigla na sam kraj, kada su svi nazdravljali.