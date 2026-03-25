Đina Džinović nije proslavila sa Harisom Bajram, ali se ne odvaja od dečka: Zgodni momak je čvsto grli u ludom provodu

Đina Džinović nije proslavila sa Harisom Bajram, ali se ne odvaja od dečka: Zgodni momak je čvsto grli u ludom provodu

Autor Ana Živančević
Naslednica poznatog pjevača nedavno se preselila u Španiju kod dečka.

Đina Džinović nije proslavila sa Harisom Bajram, ali se ne odvaja od dečka Izvor: Instagram printscreen/ djinadzinovic

Ćerka pjevača Harisa Džinovića, Đina, nije prisustvovala nedavnom očevom slavlju povodom Bajrama, što je izazvalo brojne komentare i medijsku pažnju. Dok se slavlje odvijalo, Đina je dijelila trenutke sa muškarcem sa kojim se vozila automobilom, a koji je pokazivao mišiće, a sada su osvanile i njihove fotografije sa noćnog provoda.

Ljubio ju je u glavu, dok je ona pozirala za društvene mreže u svom stilu.

Čvrsto ju je držao oko struka, a Đina je pokazivala znak mira.

"Previše zabave, premalo dokaza", pisalo je u opisu objave, u kojoj vidimo srca oko njih.

Živi kod dečka u Španiji

Inače, mlada influenserka se nedavno preselila u Španiju (Barselonu), gdje trenutno živi sa svojim dečkom. O odnosu Harisa i njegove ćerke dosta se pričalo, a i sam pjevač je govorio da postoje nesuglasice među njima. On je nedavno otkrio kako je ona uspjela da napusti Dubai nakon što su tamo eskalirali sukobi sa Iranom.

"Imala je problem da izađe iz Dubaija, ali dobro je sada, ona je u Barseloni, tamo živi sa svojim dečkom. Moram da dodam, pričalo se o našim odnosima, a ljudi ne znaju šta se dešava u četiri zida, to su sve špekulacije. Moja ćerka je jako lijepa, i to svi kaži, ali odskočna daska joj je moje prezime, i ona se lijepo snalazi u tom poslu, i svaka joj čast. Takođe, moj sin i ja zajedno živimo, sjajno se slažimo. On je pokrenuo svoj biznis i ja mu dajem podršku."

