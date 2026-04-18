Prekinut program na Pinku zbog svađe Maje Marinković i Milana Miloševića: "Ovo je kuća Željka Mitrovića"

Voditelj je zaprijetio Maji novčanom kaznom.

Izvor: Youtube printscreen / Zadruga

Tokom jučerašnje emisije „Gledanje snimaka“ u „Zadruzi 9 Eliti“, voditelj Milan Milošević morao je da reaguje i postavi na mjesto pojedine učesnike koji su pokušali da se umiješaju u odluke produkcije. Prva na udaru bila je Maja Marinković, koja se pobunila jer je smatrala da Stanija Dobrojević nije dovoljno osuđena nakon sukoba sa Urošem Stanićem.

Rasprava u Bijeloj kući brzo je eskalirala, a Milan Milošević je oštro odbrusio starleti i jasno joj stavio do znanja gdje se nalazi.

„Majo, ovo nije tvoj rijaliti, ovo je kuća Željka Mitrovića, niko od vas neće uređivati rijaliti i određivati pravila. To što te puštamo da glumiš zvijezdu i ležiš cio dan...“, počeo je Milan.

Na to mu je Maja drsko odgovorila:

„To je zbog du*eta, ko glumi zvijezdu?“

Voditelj nije odustajao, pa joj je odmah uzvratio:

„Kod dueta, kad možeš da imaš odnose“, nastavio je Milan.

Maja prijeti fizičkim obračunavanjem

Marinkovićeva je potom izgubila kontrolu i zaprijetila fizičkim nasiljem, koje se u rijalitiju najstrože kažnjava. Ona je podsjetila na sukob Stanije i Uroša.

„E, važi. Tako ću ja sad šamarčinu na provokaciju“, nastavila je Maja Marinković u „Zadruzi 9 Eliti“.

Milan joj je na to oštro odgovorio, najavivši sankcije.

„Možeš i platićeš. Važi, vidjećeš kad te budu isplaćivali“, odbrusio je voditelj.